Oberliga-Aufsteiger verpflichtet spannendes Nachwuchstalent Die Young Boys Reutlingen sichern sich die Dienste von Andrija Milenkovic. von red · Heute, 10:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Die Young Boys Reutlingen planen nach Verbandsliga-Meisterschaft und Aufstieg in die Oberliga weiter entschlossen die Zukunft. Mit Andrija Milenkovic kommt ein vielversprechender Offensivspieler des Jahrgangs 2008, der in Serbien ausgebildet wurde und zuletzt beim SSV Reutlingen spielte. Der Transfer passt zum mutigen Weg des neuen Oberligisten aus Reutlingen im Sommer.

Die Young Boys Reutlingen haben die Verbandsliga Württemberg bereits vorzeitig entschieden und stehen mit 76 Punkten aus 30 Spielen souverän an der Tabellenspitze. Nach 24 Siegen, vier Unentschieden und nur zwei Niederlagen ist die Meisterschaft ebenso perfekt wie der Aufstieg in die Oberliga Baden-Württemberg. Trotz dieser sportlich herausragenden Ausgangslage richtet der Verein den Blick bereits klar auf die kommende Spielzeit. Mit Andrija Milenkovic verpflichten die Young Boys einen jungen Angreifer, der Entwicklungspotenzial und internationale Prägung mitbringt. Der Offensivspieler des Jahrgangs 2008 spielte in seiner serbischen Heimat unter anderem bei Partizan Belgrad und wurde dort bereits für die serbische U12-Nationalmannschaft nominiert. Seit vier Jahren lebt und spielt Milenkovic in Deutschland.

Seine ersten Schritte hierzulande machte er bei der TSG Tübingen. Anschließend lief er in der Hinrunde für die U18 des SSV Reutlingen auf, ehe er in der Rückrunde bereits zur U19 gehörte. Zudem sammelte er erste Eindrücke im Training der aktiven Mannschaft und wurde damit früh an höhere Anforderungen herangeführt. Der Wechsel zu den Young Boys ist für Milenkovic ein bewusster Schritt. Vor allem der intensive Spielstil, der Zusammenhalt innerhalb der Mannschaft und das Umfeld des Vereins haben ihn überzeugt. Für den künftigen Oberligisten ist die Verpflichtung ein weiterer Baustein in der Kaderplanung, die neben Erfahrung auch bewusst auf junge, entwicklungsfähige Spieler setzt.