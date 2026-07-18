Oberliga-Aufsteiger verliert gegen Landesligisten

Gegen den Absteiger aus der Verbandsliga Württemberg in die Landesliga Württemberg, Staffel 3, musste sich Holzhausen mit 1:3 geschlagen geben. Die Gäste erwischten den besseren Start und gingen bereits in der sechsten Minute durch Tom Patrick Schiffel in Führung. Der FCH fand anschließend besser in die Partie und kam nach 29 Minuten durch Henry Seeger zum Ausgleich. Mit dem 1:1 ging es in die weitere Spielphase, ehe Tübingen nach der Pause erneut zuschlug. Manuel Kramm erzielte in der 49. Minute das 1:2, Noah Dörre erhöhte in der 61. Minute auf 1:3 und stellte damit den Endstand her.

Für Holzhausen bleibt die Vorbereitung nach der intensiven Relegation eine kurze, aber wichtige Phase. Die Mannschaft muss schnell wieder Belastung aufnehmen, Abläufe festigen und sich auf die Anforderungen der Oberliga einstellen. Nach dem Sieg gegen Empfingen und der Niederlage gegen Tübingen warten weitere Tests, die dem Trainerteam zusätzliche Erkenntnisse liefern sollen.

Am Dienstag, 21. Juli, tritt der FCH um 19 Uhr beim VfL Nagold an. Drei Tage später folgt am Freitag, 24. Juli, um 18.30 Uhr der Vergleich beim VfB Friedrichshafen. Danach beginnt der Pflichtspielteil: Am Samstag, 1. August, ist Holzhausen im WFV-Pokal auswärts beim Gewinner aus Spiel 950071009 gefordert.