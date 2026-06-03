Oberliga-Aufsteiger verkündet bereits den zehnen Transfer

Die Young Boys Reutlingen treiben nach der Meisterschaft in der Verbandsliga Württemberg und dem Aufstieg in die Oberliga Baden-Württemberg ihre Kaderplanung weiter voran. Mit Armin Azimi und Amir Brockmann präsentiert der Klub zwei weitere Zugänge, die unterschiedliche Profile mitbringen und die Mannschaft künftig in Offensive und Defensive gezielt verstärken sollen.
Armin Azimi kommt mit viel Tempo, Dribbelstärke und Vielseitigkeit zu den Young Boys Reutlingen. Der Offensivspieler kann auf beiden Flügeln eingesetzt werden, ist aber auch als offensiver Außenverteidiger eine Option. Seine größten Qualitäten liegen im Eins-gegen-Eins und in seiner Geschwindigkeit, mit der er auf den Außenbahnen immer wieder für Gefahr sorgen kann.
Ausgebildet wurde Armin Azimi zunächst beim SSV Reutlingen, ehe er in der U15 zu den Stuttgarter Kickers wechselte. Dort sammelte er drei Jahre lang Erfahrung auf hohem Nachwuchsniveau, bevor er zum SSV Reutlingen zurückkehrte. Nun folgt für ihn der nächste Schritt bei den Young Boys Reutlingen, die in ihm einen ambitionierten Spieler mit Entwicklungspotenzial sehen.
Auch Amir Brockmann verstärkt den Kader des Aufsteigers. Der Defensivspieler stand bereits in der vergangenen Saison auf dem Zettel der Young Boys Reutlingen, entschied sich damals jedoch für Türkspor Neckarsulm. Nun kommt der Wechsel zustande. Amir Brockmann, Jahrgang 2003, wurde beim FC Esslingen ausgebildet und bringt Stabilität, Zweikampfstärke und Präsenz für die Defensive mit.
Damit setzen die Young Boys Reutlingen ihre Transferoffensive fort. In den vergangenen Tagen waren bereits Younes Ibrahim, Bernhard Kellerstrass, Liam Asmelash, Lucas Pogadl, Tim Wöhrle, Enilson Alija, Andrija Milenkovic und Florian Krajinovic als Zugänge vorgestellt worden. Unter den Neuzugängen befinden sich auch mehrere junge Spieler des Jahrgangs 2008.
Sportlich gehen die Young Boys Reutlingen als feststehender Meister in den letzten Spieltag. Vor dem Heimspiel gegen den SV Fellbach am 6. Juni stehen sie mit 76 Punkten und 97:36 Toren klar an der Spitze der Verbandsliga Württemberg.