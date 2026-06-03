Oberliga-Aufsteiger verkündet bereits den zehnen Transfer

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Die Young Boys Reutlingen treiben nach der Meisterschaft in der Verbandsliga Württemberg und dem Aufstieg in die Oberliga Baden-Württemberg ihre Kaderplanung weiter voran. Mit Armin Azimi und Amir Brockmann präsentiert der Klub zwei weitere Zugänge, die unterschiedliche Profile mitbringen und die Mannschaft künftig in Offensive und Defensive gezielt verstärken sollen.

Armin Azimi kommt mit viel Tempo, Dribbelstärke und Vielseitigkeit zu den Young Boys Reutlingen. Der Offensivspieler kann auf beiden Flügeln eingesetzt werden, ist aber auch als offensiver Außenverteidiger eine Option. Seine größten Qualitäten liegen im Eins-gegen-Eins und in seiner Geschwindigkeit, mit der er auf den Außenbahnen immer wieder für Gefahr sorgen kann.

Ausgebildet wurde Armin Azimi zunächst beim SSV Reutlingen, ehe er in der U15 zu den Stuttgarter Kickers wechselte. Dort sammelte er drei Jahre lang Erfahrung auf hohem Nachwuchsniveau, bevor er zum SSV Reutlingen zurückkehrte. Nun folgt für ihn der nächste Schritt bei den Young Boys Reutlingen, die in ihm einen ambitionierten Spieler mit Entwicklungspotenzial sehen.