Oberliga-Aufsteiger: „Uns fehlen noch wichtige Prozente“ Tim Hoffmann zieht trotz des 0:3 gegen den Heeslinger SC positive Erkenntnisse aus dem Oberliga-Auftakt von red · Heute, 11:41 Uhr · 0 Leser

– Foto: SV Bruchhausen-Vilsen

Der SC Hemmingen-Westerfeld ist mit einer 0:3-Niederlage gegen den Heeslinger SC in seine erste Oberliga-Saison gestartet. Trainer Tim Hoffmann bewertet den Auftakt dennoch nicht grundsätzlich negativ. Vier große Chancen beim Stand von 0:0 zeigen für ihn, dass sein Team mithalten kann. Nun müsse die Mannschaft lernen, solche Spiele auch zu gewinnen.

Das Ergebnis fiel aus Sicht des Aufsteigers deutlich aus, doch Hoffmann bewertet die Leistung differenzierter. „Das Spiel lief grundlegend gut, speziell die erste Halbzeit haben wir im Spiel mit dem Ball viele gute Aktionen gesehen und uns auch im Verteidigen des Tores deutlich gesteigert“, sagt der Trainer. Was aus seiner Sicht vor allem fehlte, war der erste Treffer. Beim Stand von 0:0 habe seine Mannschaft vier „sehr gute Chancen“ gehabt. Der Heeslinger SC ging nach der Pause durch Schallschmidt in Führung und entschied die Partie mit zwei weiteren Treffern von Wilkens für sich.