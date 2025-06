Oberliga-Aufsteiger präsentiert sieben weitere Zugänge

Amir Brockman schließt sich Türkspor an!

Der 22-jährige kommt – wie auch Jonas Eichinger – vom FC Esslingen. Der Rechtsfuß war in der abgelaufenen Saison eine tragende Säule für seinen ehemaligen Verein und hat bereits viel Verantwortung übernommen. Er ist in der Defensive variabel einsatzbar und wird in der kommenden Saison mit der Rückennummer 82 für uns auflaufen.