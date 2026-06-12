Oberliga-Aufsteiger präsentiert ein neues Vereinswappen Die Young Boys Reutlingen ändern ihr Logo. von Timo Babic · Heute, 21:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Babic / Young Boys Reutlingen

Die Young Boys Reutlingen verbinden den historischen Aufstieg in die Oberliga Baden-Württemberg mit einem neuen äußeren Zeichen. Nach der Meisterschaft in der Verbandsliga und dem ersten Oberliga-Aufstieg der Vereinsgeschichte präsentiert der 2006 gegründete Klub ein neues Wappen, das Identität, Zusammenhalt und Aufbruch sichtbar machen soll, nach innen und außen gleichermaßen.

Das neue Vereinswappen soll dabei kein Bruch mit der bisherigen Geschichte sein, sondern eine Weiterentwicklung dessen, wofür die Young Boys seit ihrer Gründung stehen. Der Verein beschreibt sich als jung, dynamisch und mutig, als Mannschaft, die immer wieder neue Wege geht und aus einzelnen Spielern eine Gemeinschaft formt. Gerade nach dem Meistertitel in der Verbandsliga Württemberg und dem Sprung in die Oberliga erhält dieses Zeichen eine besondere Bedeutung: Der sportliche Aufbruch wird nun auch visuell begleitet. Im Mittelpunkt der Idee steht der Mittelkreis des Fußballfeldes. Er symbolisiert den Anstoß, den Moment, in dem ein Spiel beginnt und aus einer Ausgangslage Bewegung entsteht. Für die Young Boys Reutlingen ist dieser Kreis mehr als ein grafisches Element. Er steht für Zusammenhalt, Spielfluss und den gemeinsamen Startpunkt einer Mannschaft, die ihre Geschichte Schritt für Schritt selbst schreibt.