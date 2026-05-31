Oberliga-Aufsteiger präsentiert bereits den sechsten Zugang

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Die Young Boys Reutlingen treiben nach Meisterschaft und Aufstieg in die Oberliga Baden-Württemberg ihre Kaderplanung weiter voran. Mit Liam Asmelash schließt sich ein weiteres vielversprechendes Talent des Jahrgangs 2008 dem Verbandsliga-Meister an. Der Offensivspieler kommt vom SSV Reutlingen und soll den eingeschlagenen Weg mitprägen.

Liam Asmelash ist der nächste junge Neuzugang der Young Boys Reutlingen. Der flexibel einsetzbare Offensivspieler fühlt sich sowohl auf den Außenbahnen als auch auf der Zehnerposition wohl und bringt damit genau jene Variabilität mit, die im modernen Offensivspiel gefragt ist. Ausgebildet wurde der Spieler des Jahrgangs 2008 unter anderem in der U16 des Karlsruher SC, anschließend lief er für den SSV Reutlingen auf. Dort durchlief er zuletzt als jüngerer Jahrgang bereits die U19.

Zu Asmelashs größten Stärken zählen seine starke Technik, seine Schnelligkeit und seine Beidfüßigkeit. Dadurch ist er im letzten Drittel schwer auszurechnen, kann Tempo aufnehmen, Räume besetzen und sowohl selbst den Abschluss suchen als auch Mitspieler in Szene setzen. Bei den Young Boys soll er nun den nächsten Schritt im Herrenbereich gehen.