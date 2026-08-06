Oberliga-Aufsteiger Nordhorn startet mit Heimspiel in die Saison

Der SV Vorwärts Nordhorn blickt auf eine intensive Sommervorbereitung zurück. Neben einem Trainingslager absolvierte die Mannschaft mehrere Testspiele gegen Gegner unterschiedlicher Leistungsstärke. Dabei sammelte das Trainerteam wichtige Erkenntnisse, integrierte zahlreiche Neuzugänge und arbeitete an den Abläufen für die erste Oberliga-Saison.

Mit dem ersten Spieltag endet die lange Phase der Vorbereitung. Der SV Vorwärts Nordhorn bestreitet seine erste Oberliga-Partie nach dem Aufstieg vor heimischer Kulisse und trifft dabei auf den SV Drochtersen/Assel II, der ebenfalls den Sprung in die höchste Spielklasse des Niedersächsischen Fußballverbandes geschafft hat.

Mit dem Pflichtspielauftakt bietet sich nun erstmals die Gelegenheit, die Fortschritte unter Wettbewerbsbedingungen unter Beweis zu stellen. Gerade vor heimischem Publikum möchte der Aufsteiger mit einem positiven Ergebnis starten.

Wichtiger erster Schritt im Kampf um den Klassenerhalt

Auch wenn die Saison erst beginnt, könnte das direkte Duell zweier Aufsteiger bereits richtungsweisend sein. Beide Vereine werden das Ziel verfolgen, sich möglichst schnell in der Oberliga Niedersachsen zu etablieren und frühzeitig Punkte für den Klassenerhalt zu sammeln.

Für den SV Vorwärts Nordhorn geht es dabei nicht nur um den ersten Sieg der Saison, sondern auch darum, den positiven Eindruck der vergangenen Monate in den Ligabetrieb zu übertragen. Mit einem erfolgreichen Auftakt könnte der Aufsteiger ein erstes Ausrufezeichen setzen und Selbstvertrauen für die kommenden Aufgaben gewinnen.