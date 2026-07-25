Oberliga-Aufsteiger müht sich zu einem knappen Sieg im letzten Test

Der Start missriet den Young Boys zunächst deutlich. Bereits in der fünften Minute brachte Lukas Klemenz den VfL Pfullingen mit 1:0 in Führung. Dass Reutlingen schnell antwortete, war deshalb wichtig. Nur drei Minuten später glich Ante Galic zum 1:1 aus und verhinderte, dass der Test früh in eine unangenehme Richtung kippte. Danach blieb die Partie enger, als es einem Oberliga-Neuling gegen einen Landesligisten lieb sein dürfte.

Erst nach der Pause gelang es den Young Boys, das Ergebnis auf ihre Seite zu ziehen. Eser Gümüs traf in der 62. Minute zum 1:2, Florian Krajinovic erhöhte in der 76. Minute auf 1:3. Bemerkenswert war dabei, dass mit Gümüs und Krajinovic zwei Sommerzugänge erfolgreich waren. Beide Treffer sind in dieser Phase der Vorbereitung mehr als Randnotizen, weil sie zeigen, dass die neuen Kräfte zunehmend in die Abläufe finden und Verantwortung übernehmen.