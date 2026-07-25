Oberliga-Aufsteiger müht sich zu einem knappen Sieg im letzten Test

Die Young Boys Reutlingen haben den letzten Test vor dem Pflichtspielstart gewonnen, mussten dafür beim Nachbarn VfL Pfullingen aber einiges arbeiten. Der Oberliga-Aufsteiger setzte sich beim Landesligisten knapp mit 3:2 durch. Ein glanzvoller Auftritt war es nicht, ein nützlicher Hinweis auf die kommenden Wochen aber allemal.
Der Start missriet den Young Boys zunächst deutlich. Bereits in der fünften Minute brachte Lukas Klemenz den VfL Pfullingen mit 1:0 in Führung. Dass Reutlingen schnell antwortete, war deshalb wichtig. Nur drei Minuten später glich Ante Galic zum 1:1 aus und verhinderte, dass der Test früh in eine unangenehme Richtung kippte. Danach blieb die Partie enger, als es einem Oberliga-Neuling gegen einen Landesligisten lieb sein dürfte.
Erst nach der Pause gelang es den Young Boys, das Ergebnis auf ihre Seite zu ziehen. Eser Gümüs traf in der 62. Minute zum 1:2, Florian Krajinovic erhöhte in der 76. Minute auf 1:3. Bemerkenswert war dabei, dass mit Gümüs und Krajinovic zwei Sommerzugänge erfolgreich waren. Beide Treffer sind in dieser Phase der Vorbereitung mehr als Randnotizen, weil sie zeigen, dass die neuen Kräfte zunehmend in die Abläufe finden und Verantwortung übernehmen.
Ganz sauber brachte Reutlingen den Sieg dennoch nicht ins Ziel. Nico Seiz verkürzte in der 89. Minute noch auf 2:3 und sorgte dafür, dass die Schlussphase enger wurde als nötig. Für Trainer Volker Grimminger dürfte genau das der wichtigste Befund sein: Die Mannschaft hat Qualität, sie findet offensiv Lösungen, muss aber über 90 Minuten stabiler und konsequenter werden.
Nach den sehr unterschiedlichen Eindrücken dieses Sommers passt dieser knappe Erfolg ins Bild. Der Aufsteiger sammelt Siege, erlebt aber auch Widerstände, die vor dem Start in der Oberliga wertvoll sein können. Am kommenden Samstag wartet im WFV-Pokal bei der SG Empfingen das erste Pflichtspiel. Eine Woche später beginnt die Oberliga mit dem Heimspiel gegen den TSV Essingen, danach folgen Türkspor Neckarsulm und der FV Ravensburg. Pfullingen war damit kein großer Maßstab, aber ein letzter Warn- und Belastungstest vor dem Ernstfall.