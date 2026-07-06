Oberliga-Aufsteiger komplettiert sein Trainerteam

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Der FC Holzhausen geht nach der Vizemeisterschaft in der Verbandsliga Württemberg und dem Aufstieg über die Relegation in die Oberliga Baden-Württemberg mit komplettem Trainerteam in die neue Saison. Patrick Rominger kommt als Torspielertrainer vom FC 08 Villingen und ergänzt Cheftrainer Daniel Seemann sowie Co-Trainer Sandro Bossert im Team des Aufsteigers.

Rominger bringt Erfahrung aus dem südbadischen Fußball mit. In den vorliegenden Spielerstationen ist er unter anderem für den FC Singen, den SV Denkingen und den SV Geisingen geführt. Beim FC Holzhausen übernimmt er nun die Arbeit mit den Torspielern und komplettiert das Trainerteam für die erste Oberliga-Saison nach der Rückkehr.

Cheftrainer bleibt Daniel Seemann. Der 34-Jährige führte Holzhausen in der Saison 2025/26 als Vizemeister der Verbandsliga Württemberg in die Relegation und anschließend in die Oberliga Baden-Württemberg. Seine Trainerbilanz umfasst 60 Spiele, 38 Siege, elf Unentschieden und elf Niederlagen. Vor seiner Zeit in Holzhausen war Seemann bei der SG Empfingen als spielender Co-Trainer tätig. Auch als Spieler bringt er höherklassige Erfahrung mit: Insgesamt stehen 253 Spiele, 64 Tore und 18 Vorlagen in seiner Bilanz. Stationen waren unter anderem die TSG Balingen in der Regionalliga Südwest, der SSV Reutlingen und die TSG Balingen in der Oberliga Baden-Württemberg sowie die SG Empfingen.