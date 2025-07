Oberliga-Aufsteiger Jüchen legt noch mal personell nach

Nach dem Trainingsauftakt am vergangenen Wochenende hatte Jüchens Trainer Daniel Klinger schon durchblicken lassen, dass die Personalplanungen für die erste Saison der Vereinsgeschichte in der Oberliga noch nicht abgeschlossen sind. Und schon am Mittwoch beim ersten Testspiel des VfL beim Bezirksligisten TuS Wickrath konnten die Jüchener einen weiteren Zugang präsentieren. Beim deutlichen 6:0 (2:0)-Erfolg trug sich der neue Stürmer Japaner Yuta Inoe sogar schon in die Torschützenliste ein.

Der 24-Jährige kam erst Anfang 2024 nach Deutschland und spielte seitdem in der Bremen-Liga (entspricht der hiesigen Oberliga) für den FC Union Bremen, für den er in 38 Partien 21 Tore erzielte. Mittlerweile arbeitet Inoe in Düsseldorf und wohnt in Krefeld. „Er wurde uns angeboten und dann haben wir zugeschlagen“, meinte VfL-Coach Daniel Klinger. Gegen Wickrath bekam der Zugang direkt die Chance, sich mit seinen neuen Mannschaftskameraden einzuspielen. Nach den Treffern von Merveil Tekadiomona und Alen Muratovic vor der Pause legte Inoe nach dem Seitenwechsel den dritten Treffer nach. In die Torschützenliste trug sich anschließend auch noch Benni Schütz per Strafstoß ein, der nach seinem langen verletzungsbedingten Ausfall in der neuen Spielzeit wieder auf regelmäßige Einsatzzeiten hofft. Das nächste Testspiel für die Jüchener steht bereits am Samstag an, wenn es bei CSV Marathon Krefeld gegen einen weiteren Bezirksligisten geht.