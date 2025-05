Oberliga-Aufsteiger Jüchen bleibt im Feiermodus

Der vergangene Sonntag hat dafür gesorgt, dass der VfL Jüchen-Garzweiler sich vorzeitig vom Alltag in der Landesliga entkoppeln konnte. Zwei Spieltage stehen zwar noch auf dem Programm, doch weil durch den 5:3-Sieg bei Victoria Mennrath endgültig der Meistertitel und damit auch der Aufstieg unter Dach und Fach gebracht werden konnte, war es der Mannschaft möglich, in den Dauerfeiermodus zu schalten.

Doch bei aller teils auch sehr feuchten Fröhlichkeit mahnt Trainer Daniel Klinger dazu, die beiden letzten Aufgaben am Sonntag daheim gegen die SG Unterrath und eine Woche später in Remscheid mit entsprechender Ernsthaftigkeit anzugehen.

Zu Hause unbesiegt bleiben

„Für uns gibt es schon noch Ziele. Wir würden gerne zu Hause diese Saison ungeschlagen bleiben. Und am letzten Spieltag kann es für Remscheid theoretisch noch um viel gehen“, erklärt Klinger und fügt hinzu: „Es wäre schade, wenn wir uns da nicht entsprechend präsentieren. Aber dafür stehe ich auch nicht.“ Wobei er seiner Mannschaft nach dem durchaus fordernden Start in die Aufstiegsfeierlichkeiten in dieser Woche einen Trainingstag erlassen hat. Nach dem ausgelassenen Trubel schon auf dem Platz in Mennrath ging es ins eigene Klubheim, wo dann vor allem die, die sich in kluger Voraussicht den Montag freigenommen hatten, bis in die frühen Morgenstunden den historischen Vereinserfolg begingen.