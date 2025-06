Feier ausgelassen den Aufstieg (von links): Michael Volz, Ingo Zimmermann und Simon Büttgenbach. – Foto: Sascha Köppen

Oberliga-Aufsteiger Holzheimer SG feiert und blickt nach vorn Landesliga, Gruppe 1: Die Holzheimer SG folgt dem VfL Jüchen in die Oberliga - der totale Triumph für den Kreis Grevenbroich-Neuss. Das sagten nach dem Spiel Kapitän Aram Abdelkarim und Abteilungsleiter Michael Volz.Video: So feierte die HSG.

Es gab Phasen in der Saison, da musste man schon ein arger Optimist sein, um noch an den Oberliga-Aufstieg der Holzheimer SG zu glauben. Dass dieser am Sonntag nun doch Realität wurde, ist ein Stück weit auch ein kleines Fußballmärchen. Auch das gerne bemühte Bild der Achterbahnfahrt hat selten so gut gepasst, wie es für das Aufstiegsrennen der Landesliga. Gruppe 1 der Fall ist. Das dürfte den feiernden Neussern nun aber alles völlig egal sein.

Lob an Trainer Jesco Neumann Heute, 15:00 Uhr VSF Amern VSF Amern Holzheimer SG Holzheim 0 3 + Video Mann des Tages beim 3:0 war Holzheims Kapitän Aram Abdelkarim. Der 30-jährige Offensivspieler, der in der Regionalliga für Fortuna Düsseldorf, den FC Wegberg-Beeck und den SV Straelen und in der Oberliga zudem auch für den TSV Meerbusch gespielt hat, wird den Sprung in die nächsthöhere Spielklasse also problemlos meistern können. Dass es nicht mehr nach diesem Triumph aussah, weiß Abdelkarim natürlich auch. "In diesem Punkt muss ich aber ein ganz großes Kompliment an unseren Trainer aussprechen. Selbst in der Phase, als es wirklich nicht mehr danach aussah, dass wir das noch schaffen, hat er uns den Glauben immer wieder eingeredet", erklärte der Kapitän, der nun Teil des Feier-Marathons sein wird. "Heute Abend sind wir in einem Restaurant, auch um die Spieler gebührend zu verabschieden, die uns verlassen werden. Und morgen geht es dann ja schon nach Mallorca", erklärte er mit angemessener Vorfreude, nachdem er mit zwei Treffern den Triumph kurz zuvor maßgeblich mit herbeigeführt hatte.

Volz und das Fell des Bären Ein großer Tag war es natürlich auch für Abteilungsleiter Michael Volz, dessen Gedanken aber vor allem beim Großen und Ganzen waren, das er mit dem Sportlichen Leiter Simon Büttgenbach und Geschäftsführer Ingo Zimmermann angeschoben hat. "Seit wir hier die Aufgaben übernommen haben, ist das Verhältnis etwa zum VfL Jüchen, dem ich nochmal herzlich zur Meisterschaft gratuliere, deutlich besser geworden. Aber auch zum SC Kapellen, und auch die Gespräche vor unserem Spiel mit dem FC Kosova waren unglaublich konstruktiv", ließ er wissen. "In dieser Saison hat sich gezeigt, dass an dem alten Sprichwort, dass man das Fell des Bären nicht verteilen sollte, bevor dieser auch erlegt ist, schon etwas dran ist", fasste er die turbulente Spielzeit zusammen, die bei der HSG vor allem von vielen Verletzungen geprägt war. "Das stimmt. Allerdings muss man auch sagen, dass uns in der Schlussphase der Saison viele Langzeitverletzte wieder zur Verfügung gestanden haben, was auch nicht ganz unwichtig war."