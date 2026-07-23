Oberliga-Aufsteiger holt Verteidiger aus der Verbandsliga

– Foto: Eibner / Verein

Die Young Boys Reutlingen, Meister der Verbandsliga Württemberg und Aufsteiger in die Oberliga Baden-Württemberg, verstärken ihre Defensive mit Ibrahim Njie. Der 26 Jahre alte Innenverteidiger wechselt vom SV Fellbach nach Reutlingen und bringt umfangreiche Erfahrung aus der Ober- und Verbandsliga mit. Njie gilt als robust, zweikampfstark und körperlich präsent. Beim Oberliga-Neuling soll er der Abwehr zusätzliche Stabilität verleihen und eine wichtige Führungsrolle übernehmen.

Seine ersten Schritte im Aktivenbereich machte Njie beim TV Nellingen. In der Saison 2017/18 kam er sowohl für die erste Mannschaft in der Bezirksliga Neckar/Fils als auch für die zweite Mannschaft in der Kreisliga A1 zum Einsatz. Anschließend schloss er sich dem SV Fellbach an. Dort entwickelte er sich über die Landesliga und Verbandsliga weiter und sammelte zugleich Spielpraxis in der zweiten Mannschaft. Für Fellbach absolvierte er unter anderem 30 Landesliga-Partien in der Saison 2018/19 sowie 16 Verbandsliga-Spiele 2019/20.

Seine Leistungen führten Njie später zum 1. CfR Pforzheim in die Oberliga Baden-Württemberg. In Pforzheim arbeitete er bereits mit dem heutigen Young-Boys-Trainer Volker Grimminger zusammen. Nach zwei Oberliga-Spielzeiten kehrte der Abwehrspieler zum SV Fellbach zurück. Dort kam er 2024/25 in 19 Oberliga-Partien zum Einsatz. In der vergangenen Verbandsliga-Saison bestritt Njie 24 Spiele, erzielte drei Tore und bereitete drei weitere Treffer vor.