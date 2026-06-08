Oberliga-Aufsteiger holt Stürmer aus der Regionalliga Nordost

Die Young Boys Reutlingen arbeiten nach der Meisterschaft in der Verbandsliga Württemberg und dem erstmaligen Aufstieg in die Oberliga Baden-Württemberg weiter am Kader. Mit Erlind Zogjani kommt ein 21-jähriger Stürmer zurück in die Region. Der Offensivspieler bringt Ausbildung bei den Stuttgarter Kickers und Erfahrung aus der Regionalliga Nordost mit.
Erlind Zogjani soll die Offensive der Young Boys Reutlingen künftig verstärken. Der 21-Jährige kehrt nach mehreren Jahren außerhalb der Region in die Heimat zurück und schließt sich dem künftigen Oberligisten an. Ausgebildet wurde der Stürmer unter anderem in der U17 und U19 der Stuttgarter Kickers. Anschließend führte ihn sein Weg für drei Jahre zum BFC Dynamo nach Berlin, wo er in der Regionalliga Nordost spielte.
Nach einer verletzungsbedingt schwierigen Zeit will Erlind Zogjani nun wieder angreifen. Die Young Boys sehen in ihm trotz seines jungen Alters einen Offensivspieler mit Qualität und Potenzial. Ziel ist es, ihn Schritt für Schritt wieder an sein bestes Niveau heranzuführen und ihm die Möglichkeit zu geben, sich im neuen Umfeld zu stabilisieren und weiterzuentwickeln.
Der Transfer fügt sich in die bisherige Kaderplanung des Meisters ein. Die Young Boys Reutlingen haben bereits mehrere Zugänge vorgestellt. Zuletzt wurden unter anderem Kristian Matic vom SSV Reutlingen und Amir Brockmann präsentiert. Matic, Jahrgang 2008, gilt als technisch starker Offensivspieler mit Qualitäten im Eins-gegen-Eins. Brockmann soll der Defensive mit Zweikampfstärke, Präsenz und Stabilität zusätzliche Qualität geben.
Für die Young Boys beginnt im Sommer ein besonderes Kapitel. Erstmals in der Vereinsgeschichte spielt der Klub in der Oberliga Baden-Württemberg. Nach der souveränen Meisterschaft in der Verbandsliga Württemberg richtet sich der Blick nun auf die neue Herausforderung. Aktuell befindet sich die Mannschaft mit dem Trainerteam auf Mallorca, wo der Aufstieg und die erfolgreiche Saison gefeiert werden.