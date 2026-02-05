 2026-02-04T11:15:37.617Z

Allgemeines

Oberliga: Auch das Spiel VfB Auerbach gegen SC Freital ist abgesagt

NOFV-Oberliga Süd: Die Übersicht auf die anstehenden Nachholpartien.

von red · Heute, 11:40 Uhr · 0 Leser
– Foto: Marwin Wolf

Verlinkte Inhalte

NOFV-Oberliga Süd
VFC Plauen
Lok Stendal
Halberstadt
Auerbach

In der NOFV-Oberliga Süd sollten vier Nachholspiele am Samstag um 13.30 Uhr angepfiffen werden. Allerdings wurden schon jetzt alle vier Partien witterungsbedingt abgesagt.

---

Sa., 07.02.2026, 13:30 Uhr
VfB Auerbach 1906
VfB Auerbach 1906Auerbach
SC Freital
SC FreitalSC Freital
Abgesagt

---

Sa., 07.02.2026, 13:30 Uhr
1. FC Lok Stendal
1. FC Lok StendalLok Stendal
SG Union Sandersdorf
SG Union SandersdorfSandersdorf
Abgesagt

---

Sa., 07.02.2026, 13:30 Uhr
VFC Plauen
VFC PlauenVFC Plauen
RSV Eintracht 1949
RSV Eintracht 1949RSV Eintr.
Abgesagt

---

Sa., 07.02.2026, 13:30 Uhr
FSV Budissa Bautzen
FSV Budissa BautzenBautzen
VfL Halle 1896
VfL Halle 1896VfL Halle 96
Abgesagt

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

_________________________________________________________________________________________________