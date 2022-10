Gute Laune bei Hamborn 07. – Foto: Adrian Schlüter

Oberliga am Sonntag: KFC gegen Homberg, ETB in St. Tönis Die Oberliga Niederrhein geht am Sonntag weiter - unter anderem mit Spielen zwischen Uerdingen und Homberg sowie ETB SW Essen beim SC St. Tönis.

In der Oberliga Niederrhein geht es nach den Siegen von Sportfreunde Hamborn 07 und VfB 03 Hilden am Samstag weiter. Der KFC Uerdingen erwartet den VfB Homberg zum Duell der Absteiger, der ETB Schwarz-Weiß Essen kann mit einem Sieg beim SC St. Tönis auf Platz eins zurückkehren. Hier gibt es alle Informationen zum Spieltag.

Die SSVg Velbert hat zumindest einmal bis Sonntag die Tabellenführung übernommen, denn gegen den TSV Meerbusch gelang ein klarer 4:1-Sieg, wie hier nachzulesen ist SSVg Velbert – TSV Meerbusch 4:1

SSVg Velbert: Marcel Lenz, Tristan Duschke, Noah Abdel Hamid (59. Robin Urban), Yasin-Cemal Kaya, Max Machtemes (66. Oguzhan Coruk), Timo Mehlich, Manuel Schiebener (59. Patrick Schikowski), Ismail Remmo (71. Joey Justin Gabriel), Robin Hilger (59. Yannick Geisler), Cellou Diallo, Jonas Erwig-Drüppel - Trainer: Dimitrios Pappas

TSV Meerbusch: Marvin Oberhoff, Patrick Ellguth, Lukas van den Bergh (77. Ebenezer Amoah), Daniel Hoff, Tom Meurer, Dominik Reinert, Dennis Dowidat (69. Tim Nehrbauer), Yasar Emin Uzun (53. Sebastian van Santen), Micah Cain (83. Dion Gutaj), Oguz Ayan, Harumi Goto (65. Aaram Abdelkarim) - Trainer: Kevin Kreuzberg

Schiedsrichter: Ramon Leon Falke () - Zuschauer: 490

Tore: 1:0 Max Machtemes (6.), 2:0 Cellou Diallo (27. Foulelfmeter), 3:0 Robin Hilger (31.), 4:0 Max Machtemes (60.), 4:1 Sebastian van Santen (88.) ________________ Wichtiger Heimsieg für Baumberg

Die Sportfreunde Baumberg feierten einen klaren wie wichtigen 4:0-Erfolg gegen TuRU Düsseldorf, wie ihr hier nachlesen könnt Sportfreunde Baumberg – TuRU Düsseldorf 4:0

Sportfreunde Baumberg: Daniel Schwabke, Ben Harneid, Koray Kacinoglu, Patrick Jöcks (79. Panagiotis Koukoulis), Subaru Nishimura (46. Wiren Bhaskar), Bilal Sezer (85. Sebastian Papalia), Baris Sarikaya, Kosi Saka (62. Kisolo Deo Biskup), Enes Topal, Robin Hömig, Melva Luzalunga (70. Shunta Onishi) - Trainer: Salah El Halimi

TuRU Düsseldorf: Johannes Kultscher, Tolga Erginer, Lukas Reitz, Maxwell Bimpeh, Daniel Rey Alonso (68. Kristijan Stefanovski), Oluremi Martins Williams (78. Sekou Cheick Conde), Yannick Wollert (70. Batuhan Bayrak), Niklas Harth, Aaron Thomas, Atsushi Inoue, Selcuk Yavuz (62. Kou Tachibana) - Trainer: Francisco Carrasco

Schiedsrichter: Sven Heinrichs (Mönchengladbach) - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Melva Luzalunga (49.), 2:0 Baris Sarikaya (59. Foulelfmeter), 3:0 Robin Hömig (63.), 4:0 Enes Topal (78.)

Rot: Niklas Harth (58./TuRU Düsseldorf/) ________________ Kleve wieder ausgebremst

Auf die gute Leistung gegen den FSV Duisburg folgte beim TVD Velbert wieder ein Rückschlag: Der 1. FC Kleve verlor verdient mit 1:3 - mehr an dieser Stelle! TVD Velbert – 1. FC Kleve 3:1

TVD Velbert: Robin Offhaus, Maik Bleckmann, Alex Fagasinski (90. Nico Wolters), Jan Corsten, Noah Korczowski, David Glavas, Timo Brauer, Fabio di Gaetano (69. Jan-Niklas Forger), Florian Schikowski, Ishmael Schubert-Abubakari, Björn Kluft (82. Denzel Oteng Adjei) (89. Jan Niklas Pia) - Trainer: Kai Schwertfeger - Trainer: Markus Braasch - Trainer: Marcel Bastians

1. FC Kleve: Ahmet Taner, Nedzad Dragovic, Kai Robin Schneider, Frederik Meurs (75. Luca Plum), Tim Haal, Diwan Duyar, Niklas Klein-Wiele, Nathnael Scheffler (80. Sezai Kezer), Fabio Forster, Luca Thuyl, Pascal Hühner (75. Dano Evrard) - Trainer: Lars van Rens - Trainer: Umut Akpinar

Schiedsrichter: Marco Lechtenberg (Mönchengladbach) - Zuschauer: 150

Tore: 1:0 Florian Schikowski (59.), 2:0 David Glavas (69.), 3:0 Björn Kluft (72.), 3:1 Nedzad Dragovic (85.) ________________ Doppelter Luca Janßen reicht Sonsbeck nicht

Der zuletzt starke SV Sonsbeck zog im Duell der Aufsteiger den Kürzeren, denn die Sportfreunde Hamborn 07 führten bereits zur Pause dank eines Doppelschlags von Justin Bock (25.) und Kevin Menke (30.) mit 2:0. Entschied war das Tor von Timm Golley, denn der Kapitän der Gäste traf zum zwischenzeitlichen 3:1 (77.), weshalb die Sonsbeck-Treffer von Luca Janßen zum 2:3-Endstand nicht ausreichten. Hamborn 07 hat damit erstmal die Abstiegszone verlassen. SV Sonsbeck – Sportfreunde Hamborn 07 2:3

SV Sonsbeck: Tim Weichelt, Philipp Elspaß, Robin Schoofs, Tobias Meier, Max Werner (35. Jannis Pütz), Luca Terfloth, Alexander Maas (62. Maximilian Fuchs), Sebastian Leurs, Denis Massold (35. Luca Janßen), Klaus Keisers, Jamie van De Loo (62. Chong Johnny Lu) - Trainer: Heinrich Losing

Sportfreunde Hamborn 07: Marius Delker, Dennis Wichert, Karim El Moumen, Colin Schmitt, Michel Roth, Marco De Stefano (65. Julian Bode), Gino Mastrolonardo (81. Kilian Schaar), Mamadou Lamarana Diallo (90. Nick Bennmann), Timm Golley (83. Ahmet Ünal Ergün), Justin Bock (78. Noah Gabriel Herrmann), Kevin Menke - Trainer: Julian Berg

Schiedsrichter: Daniel Schierok (Essen) - Zuschauer: 225

Tore: 0:1 Justin Bock (25.), 0:2 Kevin Menke (30.), 1:2 Luca Janßen (73.), 1:3 Timm Golley (77.), 2:3 Luca Janßen (90.+4) ________________ Weber zu viel für Nettetal