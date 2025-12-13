Oberliga am Samstag live: fünf Spiele ab 14 Uhr - die Ticker

________________ Liveticker: SV Sonsbeck - SV Biemenhorst

Ratingen 04/19 und der 1. FC Monheim trennen sich spektakulär 3:3

Die Ratinger hätten am Freitagabend gerne vorgelegt, mussten am Ende aber mit einem 3:3 leben, nachdem sie zehn Minuten vor dem Ende sogar noch zurücklagen. >>> Hier geht es zum ausführlichen Spielbericht Ratingen 04/19 – 1. FC Monheim 3:3

Ratingen 04/19: Marvin Niklas Gomoluch, Bo Lasse Henrichs, Armin Deljkovic, Jimmy Can Atila, Almedin Gusic, Emre Demircan, Rinor Rexha (64. Cem Sabanci), Guiliano Zimmerling, Yannick Geisler (56. Umut Yildiz), Sven Kreyer, Ali Hassan Hammoud - Trainer: Damian Apfeld

1. FC Monheim: Leon Feher, Luca Jan Kiefer, Tim Galleski (78. Emin Safikhanov), Mohamed El Mouhouti (75. Leonard Bajraktari), Louis Polakowicz, Kisolo-Deo Biskup, Tim Klefisch, Kaan Karaduman, Aleksandar Bojkovski (90. Kai Schneider), Tom Hirsch, Kameron Joseph Blaise (71. Zissis Alexandris) - Trainer: Dennis Ruess

Schiedsrichter: Christian Szewczyk (Wuppertal) - Zuschauer: 220

Tore: 1:0 Tim Klefisch (22. Eigentor), 1:1 Mohamed El Mouhouti (25. Foulelfmeter), 2:1 Emre Demircan (31. Foulelfmeter), 2:2 Tom Hirsch (45.+2), 2:3 Tom Hirsch (53.), 3:3 Cem Sabanci (81.) ________________ SC St. Tönis reicht ein Tor zum Sieg beim VfB 03 Hilden

Ein Tor reichte dem SC St. Tönis am Freitagabend aus, um nicht nur die Partie beim VfB 03 Hilden für sich zu entscheiden, sondern in der Hinrunden-Tabelle auch noch an den Gastgebern vorbeizuziehen. Den Treffer des Abends legten die Gäste erst recht spät vor. Als sicherlich schon viele der Zuschauer mit einer torlosen Partie gerechnet hatten, nahm Maximilian Pohlig Maß und sorgte mit einem absoluten Traumtor aus über 20 Metern für den Sieg der Schützlinge von Trainer Bekim Kastrati, deren Hinrunden-Schlussspurt mit 13 Punkten aus den letzten fünf Spielen sich wahrlich sehen lassen kann. VfB 03 Hilden – SC St. Tönis 1911/20 0:1

VfB 03 Hilden: Yannic Lenze, Nick Sangl, Phil Zimmermann, Roman Wakily, Fabian zur Linden, Dominik Rodrigues Figueiredo, Lukas Lier, Pascal Weber (76. Azad Sari), Emmanuel Yeboah, Mohamed Cisse, Etienne Feese (76. Luke Kawabe) - Trainer: Tim Schneider

SC St. Tönis 1911/20: Simon Sell, Luca Esposito (70. Eghosa Aaron Ogbeide), Niklas Withofs, Maximilian Pohlig, Fumito Okihara, Dominik Dohmen (78. Gianluca Rizzo), Mario Knops (90. Kohei Nakano), Julian Andres Suaterna Florez (87. Edward Lomotey), Julio Torrens (73. Maksym Lufarenko), Jannis Nikolaou, Morten Heffungs - Co-Trainer: Johannes Dahms - Trainer: Bekim Kastrati

Schiedsrichter: Marvin Konopatzki (Kleve) - Zuschauer: 180

Tore: 0:1 Maximilian Pohlig (83.) ________________ TSV Meerbusch siegt durch frühen Ramm-Treffer 1:0 gegen den ETB SW Essen