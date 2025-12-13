 2025-12-03T05:51:34.672Z

Allgemeines
Sonsbeck und Jüchen im Einsatz.
Sonsbeck und Jüchen im Einsatz. – Foto: Ulrich Laakmann

Oberliga am Samstag live: fünf Spiele ab 14 Uhr - die Ticker

Oberliga Niederrhein: Am Wochenende steigt mit dem Hinrundenfinale der letzte Spieltag des Jahres. Herbstmeister Ratingen 04/19 legt vor, im Tabellenkeller ist noch viel Bewegung möglich.

Oberliga Niederrhein
KFC Uerdingen
VfL Jüchen
Holzheim
DJK Frintrop

Mit dem 17. Spieltag der Oberliga Niederrhein endet neben der Hinrunde auch das sportliche Kalenderjahr. Tabellenführer Ratingen 04/19 eröffnet das Wochenende mit einem Heimspiel gegen den 1. FC Monheim, am Samstag folgenden gleich fünf Spiele. Blau-Weiß Dingden und Adler Union Frintrop tragen sonntags die einzige Partie aus.

________________

________________

Liveticker: SV Sonsbeck - SV Biemenhorst

Heute, 14:00 Uhr
SV Sonsbeck
SV SonsbeckSV Sonsbeck
SV Biemenhorst
SV BiemenhorstBiemenhorst
0
0

________________

Liveticker: Sportfreunde Baumberg - FC Büderich

Heute, 14:30 Uhr
Sportfreunde Baumberg
Sportfreunde BaumbergSF Baumberg
FC Büderich
FC BüderichFC Büderich
0
0

________________

Liveticker: VfL Jüchen-Garzweiler

Heute, 16:00 Uhr
VfL Jüchen-Garzweiler
VfL Jüchen-GarzweilerVfL Jüchen
KFC Uerdingen
KFC UerdingenKFC Uerdingen
16:00live

________________

Liveticker: 1. FC Kleve - VfB Homberg

Heute, 16:00 Uhr
1. FC Kleve
1. FC Kleve1. FC Kleve
VfB Homberg
VfB HombergVfB Homberg
16:00live

________________

Liveticker: SpVg Schonnebeck - Holzheimer SG

Heute, 16:00 Uhr
SpVg Schonnebeck
SpVg SchonnebeckSchonnebeck
Holzheimer SG
Holzheimer SGHolzheim
16:00

________________

Liveticker: Blau-Weiß Dingden - DJK Adler Union Frintrop

Morgen, 15:00 Uhr
SV Blau-Weiß Dingden
SV Blau-Weiß DingdenBW Dingden
DJK Adler Union Frintrop
DJK Adler Union FrintropDJK Frintrop
15:00live

________________

Ratingen 04/19 und der 1. FC Monheim trennen sich spektakulär 3:3

Gestern, 19:30 Uhr
Ratingen 04/19
Ratingen 04/19Ratingen
1. FC Monheim
1. FC MonheimFC Monheim
3
3
Abpfiff
Die Ratinger hätten am Freitagabend gerne vorgelegt, mussten am Ende aber mit einem 3:3 leben, nachdem sie zehn Minuten vor dem Ende sogar noch zurücklagen.

>>> Hier geht es zum ausführlichen Spielbericht

Ratingen 04/19 – 1. FC Monheim 3:3
Ratingen 04/19: Marvin Niklas Gomoluch, Bo Lasse Henrichs, Armin Deljkovic, Jimmy Can Atila, Almedin Gusic, Emre Demircan, Rinor Rexha (64. Cem Sabanci), Guiliano Zimmerling, Yannick Geisler (56. Umut Yildiz), Sven Kreyer, Ali Hassan Hammoud - Trainer: Damian Apfeld
1. FC Monheim: Leon Feher, Luca Jan Kiefer, Tim Galleski (78. Emin Safikhanov), Mohamed El Mouhouti (75. Leonard Bajraktari), Louis Polakowicz, Kisolo-Deo Biskup, Tim Klefisch, Kaan Karaduman, Aleksandar Bojkovski (90. Kai Schneider), Tom Hirsch, Kameron Joseph Blaise (71. Zissis Alexandris) - Trainer: Dennis Ruess
Schiedsrichter: Christian Szewczyk (Wuppertal) - Zuschauer: 220
Tore: 1:0 Tim Klefisch (22. Eigentor), 1:1 Mohamed El Mouhouti (25. Foulelfmeter), 2:1 Emre Demircan (31. Foulelfmeter), 2:2 Tom Hirsch (45.+2), 2:3 Tom Hirsch (53.), 3:3 Cem Sabanci (81.)

________________

SC St. Tönis reicht ein Tor zum Sieg beim VfB 03 Hilden

Gestern, 19:30 Uhr
VfB 03 Hilden
VfB 03 HildenVfB Hilden
SC St. Tönis 1911/20
SC St. Tönis 1911/20SC St. Tönis
0
1
Ein Tor reichte dem SC St. Tönis am Freitagabend aus, um nicht nur die Partie beim VfB 03 Hilden für sich zu entscheiden, sondern in der Hinrunden-Tabelle auch noch an den Gastgebern vorbeizuziehen. Den Treffer des Abends legten die Gäste erst recht spät vor. Als sicherlich schon viele der Zuschauer mit einer torlosen Partie gerechnet hatten, nahm Maximilian Pohlig Maß und sorgte mit einem absoluten Traumtor aus über 20 Metern für den Sieg der Schützlinge von Trainer Bekim Kastrati, deren Hinrunden-Schlussspurt mit 13 Punkten aus den letzten fünf Spielen sich wahrlich sehen lassen kann.

VfB 03 Hilden – SC St. Tönis 1911/20 0:1
VfB 03 Hilden: Yannic Lenze, Nick Sangl, Phil Zimmermann, Roman Wakily, Fabian zur Linden, Dominik Rodrigues Figueiredo, Lukas Lier, Pascal Weber (76. Azad Sari), Emmanuel Yeboah, Mohamed Cisse, Etienne Feese (76. Luke Kawabe) - Trainer: Tim Schneider
SC St. Tönis 1911/20: Simon Sell, Luca Esposito (70. Eghosa Aaron Ogbeide), Niklas Withofs, Maximilian Pohlig, Fumito Okihara, Dominik Dohmen (78. Gianluca Rizzo), Mario Knops (90. Kohei Nakano), Julian Andres Suaterna Florez (87. Edward Lomotey), Julio Torrens (73. Maksym Lufarenko), Jannis Nikolaou, Morten Heffungs - Co-Trainer: Johannes Dahms - Trainer: Bekim Kastrati
Schiedsrichter: Marvin Konopatzki (Kleve) - Zuschauer: 180
Tore: 0:1 Maximilian Pohlig (83.)

________________

TSV Meerbusch siegt durch frühen Ramm-Treffer 1:0 gegen den ETB SW Essen

Gestern, 20:00 Uhr
TSV Meerbusch
TSV MeerbuschTSV Meerbus.
ETB Schwarz-Weiß Essen
ETB Schwarz-Weiß EssenETB SW Essen
1
0
Abpfiff
Auch beim TSV Meerbusch fiel am Freitagabend nur ein Treffer gegen den ETB Schwarz-Weiß Essen - er entschied hier die Partie zugunsten der Gastgeber. Sehr früh war es hier Yasin Bas, der schon in der siebten Minute den Treffer des Tages erzielte, der das Bild für den TSV deutlich freundlicher aussehen lässt. Damit rangieren die Meerbuscher zum Abschluss der Hinrunde auch zwei Punkte vor den Gästen. Das Ergebnis hatte auch in der hektischen Schlussphase Bestand, in der Meerbuschs Coach Marcel Winkens vom Schiedsrichter noch die Rote Karte sah.

TSV Meerbusch – ETB Schwarz-Weiß Essen 1:0
TSV Meerbusch: Franz Langhoff, Daniel Hoff, Leon Kempkens, David Alexandre Alves Oliveira, Leart Lahi, Yasin Bas (78. Harding Mac Stuell Beira), Micah Cain, Pablo Ramm, Florian Berisha - Trainer: Marcel Winkens
ETB Schwarz-Weiß Essen: Phil Lenuweit, Jan Corsten, Robin Urban, Elefterios Theocharis (39. Simon Gawryluk), Nico Lucas, Denzel Oteng Adjei, Tim Kaminski, Nabil El-Hany (64. Rotosson Kanu), Sanjin Vrebac (82. Justus Morten Becker), Youssef Kamboua, Marcello Romano (76. David Weinbender) - Trainer: Christian Dorda - Trainer: Björn Matzel
Schiedsrichter: Lars Aarts (Goch) - Zuschauer: 130
Tore: 1:0 Yasin Bas (7.)

Das ist der nächste Spieltag

18. Spieltag
Fr., 30.01.26 19:30 Uhr Ratingen 04/19 - VfB 03 Hilden
So., 01.02.26 15:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden - 1. FC Monheim
So., 01.02.26 15:00 Uhr SpVg Schonnebeck - DJK Adler Union Frintrop
So., 01.02.26 15:00 Uhr 1. FC Kleve - Holzheimer SG
So., 01.02.26 15:00 Uhr TSV Meerbusch - VfB Homberg
So., 01.02.26 15:00 Uhr VfL Jüchen-Garzweiler - ETB Schwarz-Weiß Essen
So., 01.02.26 15:00 Uhr Sportfreunde Baumberg - KFC Uerdingen
So., 01.02.26 15:00 Uhr SV Sonsbeck - FC Büderich
So., 01.02.26 15:15 Uhr SV Biemenhorst - SC St. Tönis 1911/20

________________

