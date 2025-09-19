 2025-09-19T07:58:00.826Z

Allgemeines
St. Tönis trifft auf Schonnebeck.
St. Tönis trifft auf Schonnebeck. – Foto: Ralph Görtz

Oberliga am Freitag: St. Tönis in Schonnebeck, Kleve empfängt Dingden

Oberliga Niederrhein live: Den Auftakt am 6. Spieltag machen der SC St. Tönis, der bei der SpVg Schonnebeck auf den sportlichen Befreiungsschlag hofft. Aufsteiger SV BW Dingden reist zum 1. FC Kleve.

Verlinkte Inhalte

Oberliga Niederrhein
KFC Uerdingen
VfL Jüchen
Holzheim
DJK Frintrop

Oberliga Niederrhein, Spieltag 6: Die Sportfreunde Baumberg empfangen am Samstag den 1. FC Monheim zum Derby. Am Freitag stehen Heimspiele für den 1. FC Kleve und die SpVg Schonnebeck an.

>>> Hier geht es zur Tabelle der Oberliga Niederrhein

>>> Folgt der Oberliga Niederrhein auf WhatsApp

________________

Liveticker: 1. FC Kleve - Blau-Weiß Dingden

Heute, 19:30 Uhr
1. FC Kleve
1. FC Kleve1. FC Kleve
SV Blau-Weiß Dingden
SV Blau-Weiß DingdenBW Dingden
0
0

________________

Liveticker: SpVg Schonnebeck - SC St. Tönis

Heute, 19:30 Uhr
SpVg Schonnebeck
SpVg SchonnebeckSchonnebeck
SC St. Tönis 1911/20
SC St. Tönis 1911/20SC St. Tönis
0
0

________________

Liveticker: KFC Uerdingen - ETB SW Essen

Morgen, 16:00 Uhr
KFC Uerdingen
KFC UerdingenKFC Uerdingen
ETB Schwarz-Weiß Essen
ETB Schwarz-Weiß EssenETB SW Essen
16:00live

________________

Liveticker: Sportfreunde Baumberg - 1. FC Monheim

Morgen, 16:00 Uhr
Sportfreunde Baumberg
Sportfreunde BaumbergSF Baumberg
1. FC Monheim
1. FC MonheimFC Monheim
16:00

________________

Liveticker: VfL Jüchen-Garzweiler - VfB 03 Hilden

So., 21.09.2025, 15:00 Uhr
VfL Jüchen-Garzweiler
VfL Jüchen-GarzweilerVfL Jüchen
VfB 03 Hilden
VfB 03 HildenVfB Hilden
15:00live

________________

Liveticker: TSV Meerbusch - Ratingen 04/19

So., 21.09.2025, 15:00 Uhr
TSV Meerbusch
TSV MeerbuschTSV Meerbus.
Ratingen 04/19
Ratingen 04/19Ratingen
15:00live

________________

Liveticker: SV Sonsbeck - DJK Adler Union Frintrop

So., 21.09.2025, 15:00 Uhr
SV Sonsbeck
SV SonsbeckSV Sonsbeck
DJK Adler Union Frintrop
DJK Adler Union FrintropDJK Frintrop
15:00live

________________

Liveticker: FC Büderich - VfB Homberg

So., 21.09.2025, 15:30 Uhr
FC Büderich
FC BüderichFC Büderich
VfB Homberg
VfB HombergVfB Homberg
15:30

________________

Liveticker: SV Biemenhorst - Holzheimer SG

So., 21.09.2025, 15:15 Uhr
SV Biemenhorst
SV BiemenhorstBiemenhorst
Holzheimer SG
Holzheimer SGHolzheim
15:15live

Das ist der nächste Spieltag

7. Spieltag
Fr., 26.09.25 19:30 Uhr SpVg Schonnebeck - 1. FC Kleve
So., 28.09.25 15:00 Uhr 1. FC Monheim - SV Sonsbeck
So., 28.09.25 15:00 Uhr DJK Adler Union Frintrop - SV Biemenhorst
So., 28.09.25 15:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden - TSV Meerbusch
So., 28.09.25 15:00 Uhr Ratingen 04/19 - VfL Jüchen-Garzweiler
So., 28.09.25 15:30 Uhr SC St. Tönis 1911/20 - ETB Schwarz-Weiß Essen
So., 28.09.25 15:30 Uhr Holzheimer SG - FC Büderich
So., 28.09.25 15:30 Uhr VfB 03 Hilden - Sportfreunde Baumberg
So., 28.09.25 18:00 Uhr VfB Homberg - KFC Uerdingen

FuPa-Podcasts - überall, wo es Podcasts gibt!

Das "Grotenburg-Geflüster von FuPa Niederrhein" gehört genau wie der "Oberliga-Niederrhein-Podcast" zum Podcast-Format "FuPalaver" von FuPa Niederrhein. "FuPalaver" könnt ihr überall finden, wo es Podcasts gibt. Hinterlasst uns gerne ein Abo und eine Bewertung - Feedback könnt ihr uns außerdem an fupa@rp-digital.de schicken.

>>> Hier geht es zum Podcast auf Spotify

>>> Hier geht es zum Podcast auf Apple Podcasts

>>> Hier geht es zum Podcast auf Amazon Music

>>> Hier geht es zum Podcast auf Audible

________________

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion:

>>> Die aktuellen News auf FuPa Niederrhein

Aufrufe: 019.9.2025, 19:27 Uhr
André NückelAutor