Oberliga am Freitag: So laufen die Spiele - die Ticker

Fokus auf die Oberliga. – Foto: Marcel Eichholz

Der 29. Spieltag der Oberliga Niederrhein verspricht Spannung in allen Tabellenregionen. Im Fokus steht das Topspiel zwischen Ratingen 04/19 und dem KFC Uerdingen, in dem der Tabellenführer seine knappe Spitzenposition verteidigen will. Nur einen Punkt dahinter lauert der VfB 03 Hilden, der im Heimspiel gegen den ETB Schwarz-Weiß Essen nachlegen möchte. Auch der SC St. Tönis kann im Duell mit dem VfL Jüchen-Garzweiler weiter Druck auf die Top drei ausüben.

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Im Verfolgerfeld empfängt die SpVg Schonnebeck Schlusslicht SV Biemenhorst, während der TSV Meerbusch gegen die Sportfreunde Baumberg gefordert ist. Im Tabellenkeller stehen mehrere direkte Duelle an: Der 1. FC Kleve trifft auf den SV Sonsbeck, die DJK Adler Union Frintrop spielt gegen die Holzheimer SG und der 1. FC Monheim empfängt den VfB Homberg. Bereits am Freitag eröffnet SV Blau-Weiß Dingden gegen den FC Büderich den Spieltag und will sich weiter im gesicherten Mittelfeld festsetzen.

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Liveticker: Blau-Weiß Dingden - FC Büderich

Heute, 19:30 Uhr SV Blau-Weiß Dingden BW Dingden FC Büderich FC Büderich 0 0 PUSH

________________ Liveticker: SpVg Schonnebeck - SV Biemenhorst

Heute, 20:00 Uhr SpVg Schonnebeck Schonnebeck SV Biemenhorst Biemenhorst 20:00 live PUSH

________________ Liveticker: 1. FC Kleve - SV Sonsbeck

________________ Liveticker: TSV Meerbusch - Sportfreunde Baumberg

________________ Liveticker: SC St. Tönis - VfL Jüchen-Garzweiler

________________ Liveticker: DJK Adler Union Frintrop - Holzheimer SG

So., 26.04.2026, 15:00 Uhr DJK Adler Union Frintrop DJK Frintrop Holzheimer SG Holzheim 15:00 PUSH

________________ Liveticker: 1. FC Monheim. - VfB Homberg

________________ Liveticker: VfB 03 Hilden - ETB SW Essen

________________ Liveticker: Ratingen 04/19 - KFC Uerdingen

Das ist der nächste Spieltag

30. Spieltag

Fr., 01.05.26 15:00 Uhr Holzheimer SG - 1. FC Monheim

Fr., 01.05.26 15:00 Uhr ETB Schwarz-Weiß Essen - Ratingen 04/19

Sa., 02.05.26 16:00 Uhr Sportfreunde Baumberg - VfL Jüchen-Garzweiler

Sa., 02.05.26 18:00 Uhr KFC Uerdingen - SV Blau-Weiß Dingden

So., 03.05.26 15:00 Uhr DJK Adler Union Frintrop - SC St. Tönis 1911/20

So., 03.05.26 15:00 Uhr SV Sonsbeck - TSV Meerbusch

So., 03.05.26 15:00 Uhr VfB Homberg - VfB 03 Hilden

So., 03.05.26 15:15 Uhr SV Biemenhorst - 1. FC Kleve

So., 03.05.26 15:30 Uhr FC Büderich - SpVg Schonnebeck

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