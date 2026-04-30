 2026-04-29T13:32:52.058Z

Allgemeines

Oberliga am Freitag: Ratingen und Holzheim brauchen Siege

Oberliga Niederrhein: Gespielt wird schon am Freitagnachmittag - die Holzheimer SG will im Abstiegskampf daheim den 1. FC Monheim schlagen, Tabellenführer Ratingen 04/19 braucht drei Punkte beim ETB SW Essen.

von André Nückel · Heute, 15:00 Uhr · 0 Leser
Ratingen kann, muss vielleicht sogar vorlegen.
Ratingen kann, muss vielleicht sogar vorlegen. – Foto: IMAGO/ Funke Foto Services

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KFC Uerdingen
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DJK Frintrop

Spieltag 30 in der Oberliga Niederrhein: Gespielt wird schon am Freitagnachmittag - die Holzheimer SG will im Abstiegskampf daheim den 1. FC Monheim schlagen, Tabellenführer Ratingen 04/19 braucht drei Punkte beim ETB SW Essen.

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Liveticker: Holzheimer SG - 1. FC Monheim

Morgen, 15:00 Uhr
Holzheimer SG
Holzheimer SGHolzheim
1. FC Monheim
1. FC MonheimFC Monheim
15:00live

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Liveticker: ETB SW Essen - Ratingen 04/19

Morgen, 15:00 Uhr
ETB Schwarz-Weiß Essen
ETB Schwarz-Weiß EssenETB SW Essen
Ratingen 04/19
Ratingen 04/19Ratingen
15:00live

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Liveticker: Sportfreunde Baumberg - VfL Jüchen-Garzweiler

Sa., 02.05.2026, 16:00 Uhr
Sportfreunde Baumberg
Sportfreunde BaumbergSF Baumberg
VfL Jüchen-Garzweiler
VfL Jüchen-GarzweilerVfL Jüchen
16:00live

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Liveticker: KFC Uerdingen - Blau-Weiß Dingden

Sa., 02.05.2026, 18:00 Uhr
KFC Uerdingen
KFC UerdingenKFC Uerdingen
SV Blau-Weiß Dingden
SV Blau-Weiß DingdenBW Dingden
18:00live

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Liveticker: SV Sonsbeck - TSV Meerbusch

So., 03.05.2026, 15:00 Uhr
SV Sonsbeck
SV SonsbeckSV Sonsbeck
TSV Meerbusch
TSV MeerbuschTSV Meerbus.
15:00live

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Liveticker: DJK Adler Union Frintrop - SC St. Tönis

So., 03.05.2026, 15:00 Uhr
DJK Adler Union Frintrop
DJK Adler Union FrintropDJK Frintrop
SC St. Tönis 1911/20
SC St. Tönis 1911/20SC St. Tönis
15:00live

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Liveticker: VfB Homberg - VfB 03 Hilden

So., 03.05.2026, 15:00 Uhr
VfB Homberg
VfB HombergVfB Homberg
VfB 03 Hilden
VfB 03 HildenVfB Hilden
15:00

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Liveticker: SV Biemenhorst - 1. FC Kleve

So., 03.05.2026, 15:15 Uhr
SV Biemenhorst
SV BiemenhorstBiemenhorst
1. FC Kleve
1. FC Kleve1. FC Kleve
15:15

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Liveticker: FC Büderich - SpVg Schonnebeck

So., 03.05.2026, 15:30 Uhr
FC Büderich
FC BüderichFC Büderich
SpVg Schonnebeck
SpVg SchonnebeckSchonnebeck
15:30

Das ist der nächste Spieltag

31. Spieltag
Fr., 08.05.26 19:30 Uhr Ratingen 04/19 - VfB Homberg
Sa., 09.05.26 16:00 Uhr VfL Jüchen-Garzweiler - SV Sonsbeck
So., 10.05.26 15:00 Uhr 1. FC Monheim - DJK Adler Union Frintrop
So., 10.05.26 15:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden - ETB Schwarz-Weiß Essen
So., 10.05.26 15:00 Uhr SpVg Schonnebeck - KFC Uerdingen
So., 10.05.26 15:00 Uhr 1. FC Kleve - FC Büderich
So., 10.05.26 15:00 Uhr TSV Meerbusch - SV Biemenhorst
So., 10.05.26 15:30 Uhr SC St. Tönis 1911/20 - Sportfreunde Baumberg
So., 10.05.26 15:30 Uhr VfB 03 Hilden - Holzheimer SG

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