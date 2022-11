Oberliga am Freitag: Fernduell zwischen SSVg Velbert und KFC Uerdingen Die SSVg Velbert bleibt in jedem Fall Oberliga-Tabellenführer, hat aber mit dem 1. FC Monheim einen schwierigen Gegner. Der KFC Uerdingen ist gegen den FC Kray der klare Favorit.

Die SSVg Velbert verteidigt so der so ihren Platz eins am Freitagabend, denn der Vorsprung auf Uerdingen beträgt derzeit vier Punkte. Monheim belegt Platz acht und stellt mit 30 Treffern eine der besseren Offensiven der Liga. „Schönes Stadion, gute Atmosphäre, starker Gegner, Flutlicht, der Geruch des nassen Rasens – das sind immer Spiele, die einfach Bock machen“, erklärt Dennis Ruess, der Trainer des 1. FC Monheim, und beruft sich auf seine Erinnerungen als Spieler. „Es gibt nichts Besseres, als nach so einem Abend zufrieden nach Hause zu fahren, mit dem Gefühl, alles gegeben zu haben.“ "Wir stehen jetzt auf dem ersten Platz, den wollen wir bis da natürlich behalten. Das Ziel ist natürlich in jedem Spiel, möglichst viele Punkte zur Konkurrenz rauszuholen", sagt dagegen Velbert-Coach Dimitrios Pappas dem Reviersport.

Dennis Bals begleitet die Partie auf FuPa im Liveticker.

Liveticker: KFC Uerdingen - FC Kray