Die Essener Profi-Reserve will auch in der kommenden Bezirksliga-Saison wieder jubeln. – Foto: Andre Peters

Oberliga als langfristiges Ziel: RWE-Reserve mit hohen Ambitionen Bezirksliga, Gruppe 6: Für die Reserve von Drittligist Rot-Weiss Essen gab es zuletzt so einiges zu bejubeln: Nachdem in der Spielzeit 2023/24 der Aufstieg in die A-Kreisliga vollbracht wurde, folgte ein Jahr darauf der Durchmarsch in die Bezirksliga. Dort wird die Elf von Erfolgscoach Stefan Loranz in der kommenden Spielzeit an den Start gehen, und gilt aufgrund des qualitativ hochwertig besetzten Kaders erneut als Aufstiegsfavorit.

Fünf Jahre ist er her, als die Zweitvertretung von Drittligist Rot-Weiss Essen noch in der Kreisliga C an den Start ging. Zur Saison 2025/26 geht die Elf von Chefcoach Stefan Lorenz nun in der Bezirksliga, Gruppe 6 an den Start, nachdem in den vergangenen zwei Jahren der Durchmarsch von der B-Kreisliga in die Bezirksliga gelang. Die Profi-Reserve verfolgt dabei auch in der neuen Spielklasse hohe Ziele und will oben mitmischen, wie Übungsleiter Lorenz im Gespräch mit FuPa Niederrhein ankündigt.

Mit einer beachtlichen Bilanz von 55 Siegen und lediglich drei Remis marschierten die Essener in der vergangene beiden Spielzeiten erst durch die B- und dann auch die A-Kreisliga, erzielte dabei unfassbare 384 Treffer und blieb ungeschlagen. Eine Bilanz, die seines gleichen sucht. Folgerichtig erfolgte der Durchmarsch in die Bezirksliga, in der die Elf von Erfolgscoach Stefan Lorenz in der anstehenden Saison an den Start geht. Auch in der neuen Spielklasse will die RWE oben mitmischen und steckt sich für die Zukunft hohe Ziele, wie der Cheftrainer verrät. Lorenz: „Sehen uns sehr gut aufgestellt“

Die Rot-Weißen sind bei Weitem kein „üblicher“ Aufsteiger, was alleine ein Blick auf die Kaderliste und die Bilanz der vergangenen Saisons verrät: Neben sehr erfahrenen Akteuren wie Führungsspieler Kevin Grund, der auf zahlreiche Regionalliga-Einsätze für die erste Mannschaft sowie drei 2. Bundesliga-Auftritte für den MSV Duisburg zurückblickt, zeichnen die Mannschaft insbesondere viele junge, vielversprechende Talente aus. Dazu gehört auch Neu-Stürmer Luiz-Simon Kreisköther, der von Landesligist SG Essen-Schönebeck losgeeist werden konnte. Auf den 22-jährigen Youngster, der in der vergangenen Spielzeit mit 25 Torbeteiligungen in 22 Einsätzen in der Landesliga auf sich aufmerksam machte, freut sich auch sein neuer Chefcoach: „Luiz ist ein junger Spieler, der sich in den letzten Jahren fantastisch entwickelt hat. Er soll sich bei uns zu einem wichtigen Spieler im Offensivbereich entwickeln“, bekräftigt Lorenz. In Sachen Zielsetzung zeigt sich der Übungsleiter zuversichtlich, schließlich „sehen wir uns sehr gut aufgestellt“, wie der 43-Jährige mit Blick auf das eigene Spielerpersonal betont: „Wir haben uns durch junge und physisch starke Spieler richtig gut ergänzt, konnten zudem den Stamm aus dem Vorjahr halten. Wir wollen von Anfang an oben mitspielen und freuen uns, dass es in zwei Wochen wieder um Punkte geht“, resümiert der zweimalige Aufstiegstrainer. Hinzu kommt, dass sich die Drittliga-Reserve auch auf lange Sicht hohe Ziele steckt, schließlich ginge es darum, den Qualitätsunterschied zwischen erster und zweiter Mannschaft in Zukunft weiter zu verringern: „Für uns ist es besonders wichtig, dass wir möglichst mittelfristig in einer Liga landen, wo wir als Unterbau für die erste Mannschaft sportlich am meisten Sinn machen“, führt Lorenz an und ergänzt: „Aus unserer Sicht ist das die Oberliga.“