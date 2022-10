Oberliga: Alemannia zeigt dominanten Auftritt Oberligist Alemannia Waldalgesheim setzt sich beim Ahrweiler BC verdient 2:1 durch

Ahrweiler/Waldalgesheim. Mit einem dominanten Auftritt hat sich Fußball-Oberligist SV Alemannia Waldalgesheim beim Ahrweiler BC drei wichtige Punkte geschnappt. „Unter dem Strich hochverdient“, befand Alemannia-Chefcoach Marcel Fennel. Der 37-Jährige sah bereits im ersten Durchgang viele gute Angriffe seiner Mannschaft. Allerdings kam der letzte Pass nicht an, oder es wurden die falschen Entscheidungen getroffen. „Zu viele Schnörkel“, vermisste Fennel eine gewisse Zielstrebigkeit.

Nach der Pause mussten die Gäste relativ früh tauschen. Nik Rosenbaum bekam einen Schlag auf den Fuß und musste raus. „Hoffentlich ist das nichts Schlimmeres“, bangt Marcel Fennel um seinen Sechser, der erstmals seit langer Zeit wieder in der Startformation gestanden hatte. Für ihn kam Vincenzo Bilotta aufs Feld – und mit dem quirligen Tempodribbler wurden die Angriffe noch gefährlicher. Der Ausgleich fiel nach einem Steckpass auf Can Özer. Der Kapitän traf aus zwölf Metern (63.). Fünf Minuten kam es noch besser für die Waldalgesheimer. Nach einem langen Ball setzte sich Elias Pfenning clever durch und lupfte die Kugel aus elf Metern über den Keeper hinweg ins Tor. „Das war sehr erwachsen gemacht“, lobte Marcel Fennel seinen Torschützen.

Der Sieg geriet allerdings noch einmal in Gefahr, doch Lukas Manneck kratzte den Schuss von Maximilian Fichtl von der Linie. Ansonsten kam von den Gastgebern kaum etwas. „Wir haben das sauber verteidigt und uns für ein dominantes Spiel belohnt“, zeigte sich Marcel Fennel zufrieden. Auch weil die Alemannia mit diesem Sieg in Schlagdistanz zu Platz fünf bleiben, dessen Erreichen die Qualifikation zur Meisterrunde bedeuten würde. Zudem bringt der Erfolg frisches Selbstvertrauen, was bei der nächsten Aufgabe gegen Topteam TSV Schott Mainz mit Ex-Trainer Aydin Ay nicht schaden kann.

SV Alemannia Waldalgesheim: Patria – Manneck, Braun, Platten, Kishi – Rosenbaum (52. Bilotta), Schmitt – Neal (74. Baba), Özer (89. Wheeler), Pfenning – Gräff.