Oberliga: Alemannia will die Angriffsflächen suchen Alemannia Waldalgesheim empfängt Topteam TSV Schott +++ 0:7 in der Hinrunde

Waldalgesheim. Am 20.August diesen Jahres war Marcel Fennel ziemlich bedient. Der Cheftrainer des Fußball-Oberligisten SV Alemannia Waldalgesheim hatte mit seiner Mannschaft eine 0:7-Klatsche beim TSV Schott in Mainz hinnehmen müssen. An diesem Tag herrschte ein Klassenunterschied. „Das war sogar mehr, das waren zwei verschiedene Sportarten“, gab Fennel damals zu Protokoll.

Nun kommt es am Samstag (15.30 Uhr) an der Waldstraße zum Rückspiel. Wer jetzt allerdings von Waldalgesheimer Seite markige Sprüche in Sachen Revanche oder Wiedergutmachung erwartet hat, wird enttäuscht. „Natürlich haben wir das Spiel noch im Hinterkopf, aber wir machen kein großes Thema draus“, schildert der 37-Jährige eine normale Trainingswoche: „Vorher wollen wir nicht trommeln, wir brauchen die Emotionen am Samstag auf dem Platz.“

Personalsituation nun deutlich besser

Ohnehin ist die personelle Situation bei der Alemannia im Vergleich zum Hinrundenspiel eine deutlich bessere. Damals standen nicht richtig fitte Spieler im Kader. Das hat sich deutlich verbessert. „Wir haben jetzt Alternativen auf Oberliga-Niveau“, freut sich Marcel Fennel über seinen jetzt wieder breiteren Kader. Deshalb geht der Coach auch davon aus, dass sich so etwas wie im August nicht wiederholt. „Wir wollen eine Leistung zeigen, die uns für Punkte qualifiziert“, sagt der frühere Alemannia-Kapitän: „Ich glaube, wir werden eine andere Mannschaft sehen.“ Hoffnung macht da die aktuelle Trainingsarbeit. „Da ist ein anderer Zug drin und eine andere Intensität“, schildert Marcel Fennel, dem die Abwehrspieler Fabrizio Haas und Niklas Brach gegen die von Ex-Alemannia-Coach Aydin Ay trainierten Mainzer wieder zur Verfügung stehen.