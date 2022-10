Oberliga: Alemannia in der Pflicht Waldalgesheim erwartet SG Mülheim-Kärlich

WALDALGESHEIM. Nach dem Aus im Verbandspokal gegen Regionalligist Wormatia Worms am Mittwoch gilt jetzt die volle Konzentration der Liga. Die Schlüsse, die Marcel Fennel als Trainer von Alemannia Waldalgesheim aus der 1:3-Niederlage gezogen hat, sollen in positive Energie umgemünzt werden. „Wir haben eines der besten Spiele in dieser Saison gemacht, am Ende hat uns leider die Durchschlagskraft gefehlt“, sagt er. Gegen die SG Mülheim-Kärlich soll das am Samstag (Anpfiff 15.30 Uhr) an der Waldstraße zum Rückrunden-Auftakt in der Oberliga anders werden. Dann zählt nur ein Dreier gegen einen Mitkonkurrenten um den ominösen fünften Platz, der die Teilnahme an der Aufstiegsrunde garantiert.