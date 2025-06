Oberliga-Abwehrspieler wechselt in die Regionalliga

Fußball-Oberligist 1. FC Normannia Gmünd hat die Vorbereitung auf die neue Saison begonnen, der dritten in Serie in der fünfthöchsten Spielklasse. Nicht mehr mit dabei sein wird der 20-jährige Joshua Kopf, der erst im vergangenen Sommer aus dem Bundesliga-Nachwuchs des 1. FC Heidenheim in den Schwerzer gewechselt war.