Oberliga-Abstiegskampf: Büderich, Homberg, Kleve unter massivem Druck

Enges Rennen im Abstiegskampf. – Foto: IMAGO/ Klumpen Sportfoto

Der Abstiegskampf der Oberliga Niederrhein geht mit einer verschärften Ausgangslage in die entscheidenden beiden Spieltage. Weil nun vier Mannschaften absteigen, ist Rang 15 ein Abstiegsplatz. Der erste Nichtabstiegsplatz ist damit Rang 14 - aktuell belegt von der DJK Adler Union Frintrop mit 38 Punkten. Der SV Biemenhorst ist mit 24 Punkten bereits abgestiegen, doch dahinter bleibt die Lage hochbrisant.

Auf den Abstiegsplätzen stehen derzeit der VfB Homberg und der FC Büderich mit jeweils 36 Punkten sowie der 1. FC Kleve mit 35 Zählern. Homberg liegt als 15. zwar nur zwei Punkte hinter dem rettenden Ufer, doch genau diese zwei Punkte können in der Schlussphase der Saison entscheidend sein. Büderich und Kleve müssen ebenfalls liefern, weil nur noch sechs Punkte zu vergeben sind.

Das wichtigste direkte Duell steigt beim VfL Jüchen-Garzweiler, der den FC Büderich empfängt. Für Jüchen wäre ein Sieg wohl der entscheidende Schritt aus dem Abstiegskampf, während Büderich unter massivem Druck steht. Der FC steht als Tabellen-16. auf einem Abstiegsplatz und braucht Punkte, um Rang 14 noch erreichen zu können. Ein Auswärtssieg würde Büderich auf 39 Punkte bringen - und Jüchen plötzlich wieder tiefer in die Rechnung ziehen.

Auch oberhalb der Linie ist noch niemand komplett frei von Sorgen. Frintrop steht auf Rang 14 und damit nur knapp vor der Abstiegszone. Der SV Sonsbeck hat 39 Punkte, die Holzheimer SG und der 1. FC Monheim kommen auf 40 Zähler. Selbst der VfL Jüchen-Garzweiler und die Sportfreunde Baumberg haben mit 41 Punkten rechnerisch noch keine endgültige Sicherheit.

Für Büderich ist die Partie auch deshalb so wichtig, weil am letzten Spieltag noch das Heimspiel gegen Baumberg wartet. Mit einem Erfolg in Jüchen könnte der Klub seine Lage vor dem Finale deutlich verbessern. Eine Niederlage dagegen wäre ein schwerer Rückschlag, weil Homberg und Kleve parallel ebenfalls die Chance haben, Boden gutzumachen.

Homberg muss in Schonnebeck bestehen

Der VfB Homberg steht aktuell auf Rang 15 und damit auf dem ersten Abstiegsplatz. Die Aufgabe am 33. Spieltag ist allerdings anspruchsvoll, denn Homberg muss bei der SpVg Schonnebeck antreten. Schonnebeck steht als Vierter im oberen Tabellenbereich und hat in den vergangenen Wochen gezeigt, dass die Mannschaft trotz einer weitgehend sorgenfreien Ausgangslage keineswegs austrudelt.

Für Homberg zählt trotzdem jeder Punkt. Der Rückstand auf Frintrop beträgt nur zwei Zähler, zudem wartet am letzten Spieltag das direkte Duell gegen Kleve. Genau deshalb könnte selbst ein Remis in Schonnebeck wertvoll sein, wenn die Konkurrenz nicht gewinnt. Eine Niederlage würde den Druck vor dem letzten Spieltag dagegen noch einmal deutlich erhöhen.

Kleve braucht beim KFC etwas Zählbares

Der 1. FC Kleve ist als Tabellen-17. ebenfalls in großer Not. Mit 35 Punkten liegt Kleve drei Zähler hinter dem ersten Nichtabstiegsplatz und muss am Wochenende beim KFC Uerdingen antreten. Schwerer könnte die Aufgabe kaum sein, weil Uerdingen selbst noch im Rennen um die Spitze steht und sich keinen Ausrutscher erlauben darf.

Kleve hat aber zumindest noch eine klare Perspektive: Am letzten Spieltag kommt es zum direkten Duell mit Homberg. Damit kann der 1. FC den Klassenerhalt noch aus eigener Kraft zumindest stark beeinflussen. Voraussetzung ist allerdings, dass der Rückstand vor diesem Finale nicht zu groß wird. Ein Punkt in Uerdingen wäre deshalb enorm wertvoll, ein Sieg würde den Abstiegskampf komplett neu öffnen.

Frintrop verteidigt die rettende Linie bei Ratingen

Die DJK Adler Union Frintrop steht mit 38 Punkten auf Rang 14 - und damit genau auf dem ersten Nichtabstiegsplatz. Am 33. Spieltag wartet allerdings eine der schwersten Aufgaben der Liga: Frintrop muss zu Ratingen 04/19, das im Titelrennen weiter unter Druck steht.

Für Frintrop geht es darum, die rettende Linie zu verteidigen. Ein Punktgewinn in Ratingen hätte großen Wert, weil Homberg, Büderich und Kleve dahinter auf Ausrutscher hoffen. Bei einer Niederlage könnte Frintrop aber schon an diesem Spieltag wieder richtig zittern, falls mindestens einer der direkten Verfolger gewinnt.

Monheim, Holzheim und Sonsbeck brauchen noch Absicherung

Der SV Sonsbeck steht mit 39 Punkten knapp vor Frintrop und empfängt den SC St. Tönis 1911/20. Ein Sieg würde wahrscheinlich reichen, um die letzten Zweifel zu beseitigen. Bei einer Niederlage bliebe Sonsbeck aber abhängig von den Ergebnissen der Konkurrenz, auch wenn am letzten Spieltag noch das bereits abgestiegene Biemenhorst wartet.

Die Holzheimer SG tritt beim SV Blau-Weiß Dingden an und hat mit 40 Punkten ebenfalls eine gute, aber noch nicht vollständig sichere Ausgangslage. Der 1. FC Monheim hat ebenfalls 40 Punkte, steht aber vor einem extrem schweren Restprogramm: Am 33. Spieltag geht es zum VfB 03 Hilden, danach wartet Ratingen. Monheim braucht deshalb möglichst noch etwas Zählbares, um nicht auf den letzten Metern doch noch in Bedrängnis zu geraten.

Jeder Punkt kann die Linie verschieben

Durch die neue Lage ist der Abstiegskampf deutlich schärfer geworden. Rang 15 ist kein Sicherheitsnetz mehr, sondern ein Abstiegsplatz. Damit steht Frintrop auf Rang 14 als erster geretteter Klub nur knapp über der Linie, während Homberg, Büderich und Kleve massiv unter Zugzwang stehen.

Der 33. Spieltag kann die Tabelle im Keller komplett verändern. Besonders Jüchen gegen Büderich, Hombergs Auftritt in Schonnebeck, Kleves schwere Aufgabe beim KFC und Frintrops Spiel in Ratingen bestimmen, wie eng es vor dem letzten Spieltag wird. Klar ist nur: Der Klassenerhalt beginnt jetzt bei Platz 14 - und genau dort ist der Abstand für viele Teams noch gefährlich klein.

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