Oberliga-Abstiegskampf ab Platz 7 - Wer steigt wirklich ab?

Sonsbeck und Monheim kämpfen um den Ligaverbleib. – Foto: Arno Wirths

Der Abstiegskampf spitzt sich in der Oberliga Niederrhein wöchentlich zu. Mittlerweile ist das Rennen sogar derart eng, dass sogar der VfL Jüchen-Garzweiler auf Platz sieben mit 33 Punkten zittern muss, denn der Aufsteiger hat "nur noch" sechs Punkte Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz. FuPa fragt deshalb die Community: Wer steigt am Saisonende ab?

Fans der Oberliga Niederrhein erleben nicht nur einen spannenden Titelkampf zwischen Ratingen 04/19, VfB 03 Hilden und KFC Uerdingen, sondern auch noch zwölf weitere Mannschaften, die um den Ligaverbleib bangen müssen. Bedeutet: Lediglich für den SC St. Tönis, die SpVg Schonnebeck und den TSV Meerbusch (keine Regionalliga-Absicht) geht es um nichts mehr - und das ist für Ende März beachtlich.

Wer steigt ab?

Mit dem SV Biemenhorst und den 1. FC Kleve rangieren zwei Klubs schon länger auf einem Abstiegsplatz, doch beide Teams überraschen immer wieder mit Erfolgen. Auf einen Sieg wartet der VfB Homberg 2026 noch immer; ganz überraschend steht die Elf von Stefan Janßen dieser Tage auf einem Abstiegsplatz. Als bislang schlechtestes Rückrundenteam braucht der ehemalige Regionalligist dringend Punkte.