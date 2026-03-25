Oberliga-Abstiegskampf ab Platz 7 - Wer steigt wirklich ab?

Der Abstiegskampf spitzt sich in der Oberliga Niederrhein wöchentlich zu. Mittlerweile ist das Rennen sogar derart eng, dass sogar der VfL Jüchen-Garzweiler auf Platz sieben mit 33 Punkten zittern muss, denn der Aufsteiger hat "nur noch" sechs Punkte Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz. FuPa fragt deshalb die Community: Wer steigt am Saisonende ab?
>>> FuPa erklärt: So funktionieren Aufstieg und Abstieg in der Oberliga Niederrhein
Fans der Oberliga Niederrhein erleben nicht nur einen spannenden Titelkampf zwischen Ratingen 04/19, VfB 03 Hilden und KFC Uerdingen, sondern auch noch zwölf weitere Mannschaften, die um den Ligaverbleib bangen müssen. Bedeutet: Lediglich für den SC St. Tönis, die SpVg Schonnebeck und den TSV Meerbusch (keine Regionalliga-Absicht) geht es um nichts mehr - und das ist für Ende März beachtlich.
Mit dem SV Biemenhorst und den 1. FC Kleve rangieren zwei Klubs schon länger auf einem Abstiegsplatz, doch beide Teams überraschen immer wieder mit Erfolgen. Auf einen Sieg wartet der VfB Homberg 2026 noch immer; ganz überraschend steht die Elf von Stefan Janßen dieser Tage auf einem Abstiegsplatz. Als bislang schlechtestes Rückrundenteam braucht der ehemalige Regionalligist dringend Punkte.
Was alle Abstiegskandidaten eint, ist sicherlich die Freude darüber, dass höchstwahrscheinlich nur drei Teams in die Landesliga absteigen werden - mehr dazu an dieser Stelle. Doch welche Vereine wird es am Ende der Saison erwischen? Stimmt ab:
25. Spieltag
Fr., 27.03.26 19:30 Uhr VfB 03 Hilden - SV Sonsbeck
Fr., 27.03.26 19:30 Uhr Ratingen 04/19 - Sportfreunde Baumberg
Fr., 27.03.26 20:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden - VfL Jüchen-Garzweiler
Sa., 28.03.26 15:30 Uhr Holzheimer SG - KFC Uerdingen
So., 29.03.26 15:00 Uhr SpVg Schonnebeck - TSV Meerbusch
So., 29.03.26 15:00 Uhr VfB Homberg - ETB Schwarz-Weiß Essen
So., 29.03.26 15:00 Uhr DJK Adler Union Frintrop - FC Büderich
So., 29.03.26 15:00 Uhr 1. FC Monheim - SV Biemenhorst
So., 29.03.26 15:30 Uhr SC St. Tönis 1911/20 - 1. FC Kleve
26. Spieltag
Mi., 01.04.26 20:00 Uhr Sportfreunde Baumberg - SV Blau-Weiß Dingden
Do., 02.04.26 19:30 Uhr VfB Homberg - SC St. Tönis 1911/20
Do., 02.04.26 19:30 Uhr ETB Schwarz-Weiß Essen - Holzheimer SG
Do., 02.04.26 20:00 Uhr FC Büderich - 1. FC Monheim
Do., 02.04.26 20:00 Uhr KFC Uerdingen - DJK Adler Union Frintrop
Do., 02.04.26 20:00 Uhr TSV Meerbusch - 1. FC Kleve
Do., 02.04.26 20:00 Uhr VfL Jüchen-Garzweiler - SpVg Schonnebeck
Do., 02.04.26 20:00 Uhr SV Sonsbeck - Ratingen 04/19
Do., 02.04.26 20:00 Uhr SV Biemenhorst - VfB 03 Hilden
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