Oberliga-Absteiger verpflichtet zwei Oberliga-Spieler

Beim Oberliga-Absteiger Ludwigsfelder FC laufen die Planungen für die neue Saison in der Brandenburgliga. Dabei gibt es zwei hochkarätige Zugänge. Hier sind die Infos des Vereins dazu:

Wir dürfen euch mitteilen, dass wir mit Daniel Hemicker und Felix Kausch zwei Verstärkungen für das kommende Spieljahr begrüßen können. Beide kommen als als frischgebackene Landespokalsieger zu uns ins Waldstadion. Daniel war Stammtorhüter beim RSV und wurde im Halbfinale gegen Energie Cottbus zum Pokalhelden im Elfmeterschießen, Felix verwandelte einen Elfer. "Heme" kommt mit seinen 25 Jahren auf 93 Oberligaspiele und der 26- jährige "Kauschi", der das Kapitänsamt in den letzten Jahren beim RSV inne hatte, auf 88 Oberligaspiele. Wir freuen uns auf zwei echte Verstärkungen für unser Team in der Brandenburgliga.

Stimmen:

"Beide Spieler bringen viel Erfahrung und Qualität mit in unseren Kader. Nach den ersten Eindrücken passen sie menschlich super in unser Team und bringen schon das nötige Standing mit. Ich bin mir sicher, dass wir viel Freude an beiden haben werden." sagt Sportdirektor Philipp Karaschewitz