Oberliga-Absteiger verpflichtet Torjäger und Co-Trainer Der Ludwigsfelder FC sichert sich die Dienste von Romario Hartwig vom Regionalliga-Aufsteiger BFC Preussen. Zudem kommt Tobias Rath vom SV Frankonia Wernsdorf als neuer Co-Trainer.

Beim Oberliga-Absteiger Ludwigsfelder FC laufen die Planungen für die neue Saison in der Brandenburgliga. Hier sind die Infos des Vereins dazu:



Nächster Neuzugang Ein alter Bekannter wird im nächsten Spieljahr in den Kader unserer 1.Männer zurückkehren. Vor drei Jahren spielte Romario Hartwig schon für unsere Farben und erzielte in 16 Oberligaspielen 9 Tore. Die Zahlen des 28-Jährigen Offensivspielers sind vielversprechend. 84 Oberligaspiele und 33 Tore, 84 Berlinligaspiele und 62 Tore stehen in seiner Vita. Romario kommt vom BFC Preußen ins Waldstadion.

"Mit Romario stellen wir uns in der Brandenburgliga breiter auf und gewinnen sehr viel Qualität in der Offensive. Er kennt zudem den Verein und das Umfeld. Ich freue mich, dass die Gespräche sehr unkompliziert waren und Romario von Beginn an von uns überzeugt war", so Sportdirektor Philipp Karaschewitz "Ich freue mich sehr, wieder zurück beim LFC zu sein. Schon damals bei meinem Abschied habe ich zu Kara gesagt, dass ich irgendwann wiederkommen werde – und jetzt ist es so weit. Die Gegebenheiten haben sich geändert, ich wohne wieder in der Nähe, und da war für mich sofort klar: Ich möchte wieder hier spielen." sagt Romario Hartwig