Oberliga-Absteiger verpflichtet spannendes Nachwuchstalent

Herzlich Willkommen am Goldäcker Enes Isik!

Enes ist ein junger, dynamischer Spieler, der das Potenzial hat, in der Verbandsliga für Furore zu sorgen. Bereits in der letzten Saison bei der TSG Balingen, konnte er seine Klasse zeigen und erste Oberliga Luft schnuppern. Mit seiner Spielintelligenz und seinem Tempo passt er perfekt in unsere Spielidee und wird unser Offensivspiel entscheidend bereichern. Wir freuen uns auf starke Auftritte und frischen Wind auf dem Platz! Benvenuto al Calcio!

Letzter Transfer:

Guess who‘s back! Wir sind froh Sangar wieder bei uns Willkommen zu heißen. Nach einer erfolgreiche Saison in der Baller League kehrt Sangar Aziz zurück an den Sportpark Goldäcker. Sein Know-how und seine Leidenschaft waren für uns klare Faktoren die wir im Team nicht missen wollen & freuen uns auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit

