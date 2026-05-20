Oberliga-Absteiger schnappt sich Dassendorf-Legende Kristof Kurczynski Der SV Curslack-Neuengamme setzt nach dem Abstieg aus der Oberliga Hamburg ein Ausrufezeichen: Kristof Kurczynski verlässt nach über zehn Jahren die TuS Dassendorf. von red · Heute, 21:15 Uhr · 0 Leser

Kristof Kurczynski (r.) verlässt TuS Dassendorf. – Foto: Imago Images

Der SV Curslack-Neuengamme hat für den Neustart in der Landesliga einen echten Königstransfer gelanden! Kristof Kurczynski wechselt an den Gramkowweg und wird ab der kommenden Saison wieder für den SVCN auf Torejagd gehen. Der 36-jährige Mittelstürmer kommt von der TuS Dassendorf, für die er über zehn Jahre spielte und zu einer prägenden Figur wurde.

Werde FuPa-Fotograf und teile deine Schnappschüsse mit der Hamburg-Community! >>> Folge FuPa Hamburg auf WhatsApp Für Curslack ist es der dritte Zugang für die neue Saison - und ohne Frage der bislang prominenteste. Der Verein teilte die Rückkehr entsprechend freudig mit: „Die Katze ist aus dem Sack.“ Kurczynski sei in Curslack kein Unbekannter, schließlich spielte er bereits vor seinem Wechsel nach Dassendorf unter Torsten Henke für den SVCN. Eine Dassendorf-Legende für den Landesliga-Neustart Kurczynskis Zahlen sprechen für sich. In der Oberliga Hamburg kommt der Angreifer auf 133 Tore und 65 Vorlagen in 350 Spielen. Dazu stehen neun Tore und zwei Vorlagen in 56 Partien der Regionalliga Nord für FC St. Pauli II in seiner Vita. Bemerkenswert ist auch seine Bilanz im Verbandspokal: 28 Tore in 39 Spielen.

Auch in der vergangenen Saison zeigte Kurczynski, dass er weiterhin weiß, wo das Tor steht. Für Dassendorf erzielte er noch einmal neun Treffer. Für einen Absteiger, der in der Landesliga sofort wieder Stabilität und Qualität auf den Platz bringen will, ist ein Spieler mit dieser Erfahrung und Torgefahr ein enormer Gewinn. Fitness, Gesundheit und Erfahrung Dass Kurczynski auch mit 36 Jahren noch leistungsfähig ist, erklärte er im vergangenen Jahr selbst im Stadionheft „Inside-Dasse“. Dort sagte er über seinen starken Saisonstart: „Ich habe mich auf diese Saison sehr gut vorbereitet, schon privat vor dem offiziellen Trainingsstart. Natürlich spielt auch die Erfahrung eine wichtige Rolle, aber das A und O sind Fitness und Gesundheit.“