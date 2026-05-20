Oberliga-Absteiger schnappt sich Dassendorf-Legende Kristof Kurczynski

Der SV Curslack-Neuengamme hat für den Neustart in der Landesliga einen echten Königstransfer gelanden! Kristof Kurczynski wechselt an den Gramkowweg und wird ab der kommenden Saison wieder für den SVCN auf Torejagd gehen. Der 36-jährige Mittelstürmer kommt von der TuS Dassendorf, für die er über zehn Jahre spielte und zu einer prägenden Figur wurde.
Für Curslack ist es der dritte Zugang für die neue Saison - und ohne Frage der bislang prominenteste. Der Verein teilte die Rückkehr entsprechend freudig mit: „Die Katze ist aus dem Sack.“ Kurczynski sei in Curslack kein Unbekannter, schließlich spielte er bereits vor seinem Wechsel nach Dassendorf unter Torsten Henke für den SVCN.
Kurczynskis Zahlen sprechen für sich. In der Oberliga Hamburg kommt der Angreifer auf 133 Tore und 65 Vorlagen in 350 Spielen. Dazu stehen neun Tore und zwei Vorlagen in 56 Partien der Regionalliga Nord für FC St. Pauli II in seiner Vita. Bemerkenswert ist auch seine Bilanz im Verbandspokal: 28 Tore in 39 Spielen.
Auch in der vergangenen Saison zeigte Kurczynski, dass er weiterhin weiß, wo das Tor steht. Für Dassendorf erzielte er noch einmal neun Treffer. Für einen Absteiger, der in der Landesliga sofort wieder Stabilität und Qualität auf den Platz bringen will, ist ein Spieler mit dieser Erfahrung und Torgefahr ein enormer Gewinn.
Dass Kurczynski auch mit 36 Jahren noch leistungsfähig ist, erklärte er im vergangenen Jahr selbst im Stadionheft „Inside-Dasse“. Dort sagte er über seinen starken Saisonstart: „Ich habe mich auf diese Saison sehr gut vorbereitet, schon privat vor dem offiziellen Trainingsstart. Natürlich spielt auch die Erfahrung eine wichtige Rolle, aber das A und O sind Fitness und Gesundheit.“
Genau diese beiden Faktoren sieht Kurczynski als Grundlage für seine Leistung: „Wenn diese beiden Komponenten stimmen, kann man seine Leistung automatisch abrufen - vor allem mit so guten Mitspielern an meiner Seite.“ Diese Haltung dürfte auch in Curslack gefragt sein. Nach dem Abstieg aus der Oberliga geht es für den SVCN darum, eine neue Mannschaft zu formen, sportliche Stabilität zu schaffen und möglichst schnell wieder in eine positive Richtung zu kommen.
Der Verein begrüßt seinen Rückkehrer mit warmen Worten: „Herzlich willkommen zurück, lieber Kristof! Wir freuen uns auf die gemeinsame Zeit auf dem Spielfeld. Schön, dass du da bist!“ Für Curslack ist der Transfer aber mehr als eine emotionale Rückkehr. Kurczynski bringt Erfahrung, Abschlussqualität, Führungsstärke und ein Standing mit, das einem neuen Team sofort helfen kann.
Nach dem bereits vermeldeten Wechsel von Till Witmütz vom FC Voran Ohe und Levin Blättermann von Paulis U19 ist die Verpflichtung Kurczynskis der nächste deutliche Hinweis, dass Curslack den Landesliga-Neustart ernsthaft angeht. Der Absteiger will offenbar nicht nur verwalten, sondern eine Mannschaft bauen, die schnell wieder konkurrenzfähig ist.
Gerade für die Landesliga ist dieser Transfer außergewöhnlich. Ein Spieler, der über Jahre in Dassendorf auf höchstem Hamburger Amateur-Niveau geprägt hat, der Regionalliga-Erfahrung mitbringt und in der Oberliga dreistellig getroffen hat, wechselt nicht alltäglich zu einem Neustartprojekt.
Für den SV Curslack-Neuengamme ist Kurczynski deshalb ein Statement. Die Dassendorf-Legende kehrt zurück an den Gramkowweg - und soll dort mithelfen, nach dem bitteren Oberliga-Abstieg wieder eine neue sportliche Geschichte zu schreiben.
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