Oberliga-Absteiger präsentiert drei Zugänge

3 Neuzugänge für den SVF



Willkommen zurück, Patrik Martinovic! Er kehrt, nach einem Jahr beim SV Breuningsweiler ins Max-Graser-Stadion zurück – schön, dich wieder im SVF-Trikot zu sehen!



Alexander Lang – unser neuer Mann zwischen den Pfosten! Er wechselt vom TSV Bad Boll an den Kappelberg und hat einiges an Erfahrung & Ruhe im Gepäck.



Leonis Buzhala – wechselt vom Verbandsligazweiten FC Holzhausen – wir freuen uns sehr darüber



Nico & Kiri: “Patrik ist ein Top-Talent, dass jetzt schon in seinen jungen Jahren bei Breuningsweiler absoluter Stammspieler in der Landesliga war. Wir erwarten von ihm das er hier sein nächsten Entwicklungsschritt macht.

Alex bringt reichlich Torspieler Erfahrung mit. Mit seinen 26 Jahren ist er ein gestandener Torwart. Durch seine spielerische Stärke und seinem sehr guten 1:1 Verhalten wird er unser Spiel definitiv bereichern. Alex bringt nicht nur Qualität als Torspieler mit, sondern auch noch einen brutalen ehrgeizigen Charakter. Wir freuen uns sehr auf Ihn.