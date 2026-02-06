Oberliga-Absage, Zugang beim FSV Dynamo und Neuer in Deetz

– Foto: Bernd Pflughöft

FSV Optik Rathenow Beim FSV Optik Rathenow sorgt das Wetter weiter für Probleme in der Vorbereitung. Auch das geplante Testspiel am morgigen Samstag gegen Chemie Premnitz musste wegen Eisregens abgesagt werden. Damit sind – mit Ausnahme des Trainingslager-Tests in der Türkei – sämtliche Partien der Wintervorbereitung ausgefallen. Im Verein spricht man von einer außergewöhnlichen Situation, die es in dieser Form bislang noch nicht gegeben habe. Entsprechend schwierig gestaltet sich die sportliche Planung in diesen Wochen. +++

FSV Dynamo Eisenhüttenstadt

Der FSV Dynamo Eisenhüttenstadt verstärkt sich für die Rückrunde mit Yahya Ben Nasseur. Der offensive Mittelfeldspieler wechselt vom 1. FC Guben und soll im Abstiegskampf neue Impulse setzen. In der Hinrunde überzeugte er mit acht Toren und vier Vorlagen in 15 Spielen. Zuvor war er zwei Jahre für den Ligakonkurrenten MSV Zossen aktiv und erzielte dort 36 Treffer in 51 Partien. Dynamo verbindet mit seiner Verpflichtung zusätzliche Torgefahr und Hoffnung im Kampf um den Klassenerhalt. Der Verein begrüßt Ben Nasseur herzlich und wünscht ihm eine erfolgreiche, verletzungsfreie Rückrunde. +++

FC Deetz

Beim FC Deetz gibt es den nächsten Winterneuzugang – und zugleich eine Rückkehr: Remo Meitzner schließt sich wieder seinem Heimatverein an. Nach zwei Jahren kehrt der ehemalige Jugendspieler zurück und wird fester Bestandteil der Männermannschaft. Seine fußballerische Laufbahn begann im Deetzer FußballKIDSclub, später folgten mehrere Staffelsiege sowie Kreispokalerfolge mit den Junioren. Als besonderer Höhepunkt gilt die Saison 2017/18 mit ungeschlagener Meisterschaft in der Landesliga West und dem Gewinn des Landespokals. Trainer Denny Stübe sieht in Meitzners Rückkehr ein wichtiges Signal und hofft auf weitere Heimkehrer aus dem eigenen Nachwuchs.