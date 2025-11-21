Oberliga: Absage in Büderich, VfB Homberg und Ratingen spielen 0:0

Der Niederrheinpokal machte es notwendig, dass einige Teams ihre Oberliga-Partien des 14. Spieltages nachholen müssen, hat doch der Verbandspokal bei Überschneidungen inzwischen Vorrang. Zwei dieser drei Spiele werden waren am Freitagabend geplant. Dabei trat auch der souveräne Tabellenführer an, der die Spitze derweil am ansonsten spielfreien Wochenende nicht verlieren kann. Die Partie zwischen dem FC Büderich und dem 1. FC Kleve wurde indes abgesagt - und zwar kurzfristig, die Aufstellungen waren bereits offiziell hinterlegt.
Die Mannschaft von Trainer Damian Apfeld, die um 19.30 Uhr beim Zehnten VfB Homberg antrat, rangiert nach erst zwölf absolvierten Spielen an der Spitze, während die Verfolger SpVg Schonnebeck (drei Zähler Rückstand bei 14 Spielen) und KFC Uerdingen (vier Punkte Rückstand bei 13 Partien) schon mehr Partien absolviert haben. Die Ratinger konnten mit einem Sieg also gleich ein gutes Stück davonziehen. Doch auch das Team von Coach Stefan Janßen konnte im Bestfall den Sprung auf Platz fünf schaffen. In der Tat war die Partie, die torlos endete, auch ziemlich arm an Höhepunkten. Ratingens Schlussmann Marvin Gomoluch war kaum einmal wirklich gefordert. Nach der Pause legten die Ratinger dann ein wenig zu, prüften Gomoluchs Gegenüber Leon Schübel doch das eine oder andere Mal, ohne ihn dabei jedoch wirklich oft in Verlegenheit zu bringen. So baut Ratingen die Spitzenposition immerhin um einen Zähler aus, während den Hombergern der Punktgewinn nicht wirklich weiterhilft.
VfB Homberg – Ratingen 04/19 0:0
VfB Homberg: Leon Schübel, Felix Hohmann, Henrik Scheibe, Connor Klossek (90. James Shepard), Ariyoh Yussuf Ayinla, Justin Walker, Fabio-Daniel Simoes-Ribeiro, Luca Thissen (90. Kilian Schaar), Emir Demiri (87. Leon Schütz), Johann Noubissi Noukumo (46. Marcio Jordan Blank), Alessio Tafa (80. Julian Bode) - Trainer: Stefan Janßen
Ratingen 04/19: Marvin Niklas Gomoluch, Gianluca Silberbach, Bo Lasse Henrichs, Armin Deljkovic, Almedin Gusic, Emre Demircan (87. Georgios Touloupis), Clinton Asare, Rinor Rexha (67. Cem Sabanci), Guiliano Zimmerling (90. Phil Spillmann), Umut Yildiz, Sven Kreyer (80. Ali Hassan Hammoud) - Trainer: Damian Apfeld
Schiedsrichter: Lars Aarts (Goch)
Tore: keine Tore
Eine halbe Stunde später sollte der FC Büderich daheim gegen den 1. FC Kleve antreten. Während die Gäste auf dem vorletzten Platz rangieren und erst zwölf Punkte auf dem Konto haben, sind die Büdericher als 14. bisher mit fünf Punkten mehr ebenfalls hinter den Erwartungen, zeigten aber beim 1:0 im Niederrheinpokal gegen den Regionalligisten Wuppertaler SV, wozu das Team in der Lage ist. Ein Sieg im Halbfinale - und ein Startplatz im DFB-Pokal der Saison 2026/27 könnte bereits sicher sein. Nun sollte es sicher auch in der Liga ein Stück nach oben gehen. Die Klever konnten indes mit dem SV Sonsbeck auf dem ersten rettenden Platz nach Punkten gleichziehen. Für das Spiel wird es aber einen neuen Termin geben müssen, es wurde am Freitagabend abgesagt.
Gespielt wird aber auch am Samstag, wenn der SV Sonsbeck Aufsteiger VfL Jüchen-Garzweiler zu Gast hat, der als Achter 20 Zähler gesammelt hat und an den die Sonsbecker auf zwei Punkte heranrücken könnten.