Oberliga: Absage in Büderich, VfB Homberg und Ratingen spielen 0:0

Die Mannschaft von Trainer Damian Apfeld, die um 19.30 Uhr beim Zehnten VfB Homberg antrat, rangiert nach erst zwölf absolvierten Spielen an der Spitze, während die Verfolger SpVg Schonnebeck (drei Zähler Rückstand bei 14 Spielen) und KFC Uerdingen (vier Punkte Rückstand bei 13 Partien) schon mehr Partien absolviert haben. Die Ratinger konnten mit einem Sieg also gleich ein gutes Stück davonziehen. Doch auch das Team von Coach Stefan Janßen konnte im Bestfall den Sprung auf Platz fünf schaffen. In der Tat war die Partie, die torlos endete, auch ziemlich arm an Höhepunkten. Ratingens Schlussmann Marvin Gomoluch war kaum einmal wirklich gefordert. Nach der Pause legten die Ratinger dann ein wenig zu, prüften Gomoluchs Gegenüber Leon Schübel doch das eine oder andere Mal, ohne ihn dabei jedoch wirklich oft in Verlegenheit zu bringen. So baut Ratingen die Spitzenposition immerhin um einen Zähler aus, während den Hombergern der Punktgewinn nicht wirklich weiterhilft.

VfB Homberg – Ratingen 04/19 0:0

VfB Homberg: Leon Schübel, Felix Hohmann, Henrik Scheibe, Connor Klossek (90. James Shepard), Ariyoh Yussuf Ayinla, Justin Walker, Fabio-Daniel Simoes-Ribeiro, Luca Thissen (90. Kilian Schaar), Emir Demiri (87. Leon Schütz), Johann Noubissi Noukumo (46. Marcio Jordan Blank), Alessio Tafa (80. Julian Bode) - Trainer: Stefan Janßen

Ratingen 04/19: Marvin Niklas Gomoluch, Gianluca Silberbach, Bo Lasse Henrichs, Armin Deljkovic, Almedin Gusic, Emre Demircan (87. Georgios Touloupis), Clinton Asare, Rinor Rexha (67. Cem Sabanci), Guiliano Zimmerling (90. Phil Spillmann), Umut Yildiz, Sven Kreyer (80. Ali Hassan Hammoud) - Trainer: Damian Apfeld

Schiedsrichter: Lars Aarts (Goch)

Tore: keine Tore