Oberliga-Abgang wechselt in die Landesliga zurück

– Foto: Kevin Rosenberger / Verein

Ein weiterer Abgang von Türkspor Neckarsulm aus der Oberliga Baden-Württemberg hat einen neuen Verein gefunden. Jan Dietrich kehrt zum VfK Diedesheim zurück. Das Ziel des 24-jährigen Verteidigers war zunächst unbekannt, nun steht fest: Nach einem Jahr in Neckarsulm geht Dietrich wieder für seinen früheren Verein auf den Platz.

Dietrich war in der vergangenen Saison für Türkspor Neckarsulm in der Oberliga Baden-Württemberg aktiv. Dort kam der Defensivspieler auf 29 Einsätze und erzielte zwei Tore. Damit gehörte er regelmäßig zum Kader des Oberligisten und sammelte weitere Erfahrung auf hohem Niveau. Nach dem Ende seiner Zeit in Neckarsulm war sein neuer Verein zunächst offen, nun führt der Weg zurück nach Diedesheim.

Beim VfK Diedesheim war Dietrich bereits vor seinem Wechsel zu Türkspor aktiv. In der Saison 2024/25 spielte er in der Kreisliga und kam auf 26 Einsätze, vier Tore und vier Vorlagen. Auch in der Landesliga Odenwald stand er zuvor für Diedesheim auf dem Platz und erzielte in elf Spielen zwei Treffer. Nun soll er dort wieder anknüpfen und die Defensive verstärken.