Oberliga-Abgang wechselt in die Landesliga zurück

Ein weiterer Abgang von Türkspor Neckarsulm aus der Oberliga Baden-Württemberg hat einen neuen Verein gefunden. Jan Dietrich kehrt zum VfK Diedesheim zurück. Das Ziel des 24-jährigen Verteidigers war zunächst unbekannt, nun steht fest: Nach einem Jahr in Neckarsulm geht Dietrich wieder für seinen früheren Verein auf den Platz.
Dietrich war in der vergangenen Saison für Türkspor Neckarsulm in der Oberliga Baden-Württemberg aktiv. Dort kam der Defensivspieler auf 29 Einsätze und erzielte zwei Tore. Damit gehörte er regelmäßig zum Kader des Oberligisten und sammelte weitere Erfahrung auf hohem Niveau. Nach dem Ende seiner Zeit in Neckarsulm war sein neuer Verein zunächst offen, nun führt der Weg zurück nach Diedesheim.
Beim VfK Diedesheim war Dietrich bereits vor seinem Wechsel zu Türkspor aktiv. In der Saison 2024/25 spielte er in der Kreisliga und kam auf 26 Einsätze, vier Tore und vier Vorlagen. Auch in der Landesliga Odenwald stand er zuvor für Diedesheim auf dem Platz und erzielte in elf Spielen zwei Treffer. Nun soll er dort wieder anknüpfen und die Defensive verstärken.
Weitere Oberliga-Erfahrung sammelte Dietrich beim SV Oberachern. In der Saison 2021/22 absolvierte er dort 32 Spiele in der Oberliga Baden-Württemberg. Ausgebildet wurde er unter anderem beim FC-Astoria Walldorf, für dessen U19 er in der Bundesliga Süd/Südwest zum Einsatz kam. Insgesamt stehen in seiner bisherigen Bilanz 101 Spiele, acht Tore, vier Vorlagen und sieben Nominierungen für die Elf der Woche.
Bei Türkspor Neckarsulm ist Dietrich einer von mehreren Abgängen. Neben ihm verlassen unter anderem Murat Zeyrek, Melvin Avdic, Nick Hellmann, Philipp Seybold, Gianluca Trianni, Jonas Eichinger, Tom Marmein, Danis Dipa und Koray Kilic den Verein. Als Zugänge stehen Kadir Sefa Bulut, Esnaf Rejan Omerovic und Salvatore Varese fest.