Oberliga-Abenteuer wieder beendet: Bamenohl gibt Stürmer an Ex-Club ab

"Robin ist ein junger und vielseitiger Spieler, welcher jederzeit den Unterschied machen kann. Ich traue ihm den Sprung in die Oberliga absolut zu", hatte Jan Hüttemann, Sportlicher Leiter der SG Finnentrop/Bamenohl, vor knapp einem Jahr über Robin Bönner gesagt, als der Oberligist die Verpflichtung des heute 22-Jährigen von Landesligist TuS Sundern verkündet hatte.

Doch der ominöse Sprung erschien vorerst wohl zu groß: Nach fünf Oberliga-Einwechselungen und 104 Minuten Spielzeit trennen die Wege der SG Finnentrop/Bamenohl und Bönner wieder. Mit sofortige Wirkung kehrt der aus Meschede-Berge stammende Stürmer zu seinem Ex-Verein nach Sundern zurück, wie gestern (6. Januar) in der Lokalpresse bekannt wurde.

Offiziell von beiden Vereinsseiten bestätigt ist der Wechsel zwar noch nicht. TuS Sunderns Trainer Fabio Granata bestätigte allerdings die Rückkehr von Bönner, der 2024 vom zurückgezogenen Landesliga-Absteiger FC Arpe/Wormbach zum Aufsteiger aus dem Röhrtal gewechselt war, dort 16 Tore in 28 Pflichtspielen erzielte und sich somit in den Fokus des Oberligisten spielte. Am Schloss Bamenohl blieb Bönner in seinen Oberliga-Einsätzen torlos, nur in den Kreispokalspielen gegen A-Ligist SG Kirchveischede/Bonzel und Bezirksligist SC LWL 05 konnte er ein- bzw. zweimal treffen.

"Wir freuen uns, dass sich Robin Bönner für uns entschieden hat. Offensiv drückt bei uns der Schuh, weshalb es großartig ist, dass wir mit ihm einen Spieler dazu bekommen, der uns sofort weiterhelfen wird. Da er in der vergangenen Saison schon bei uns gespielt hat, weiß er, wie ich ticke, und ich, wie er tickt. Für ihn ist es wichtig, dass er wieder regelmäßig zu seinen Einsatzzeiten kommt, wofür wir in der Rückrundenvorbereitung die Basis legen werden“, sagt Granata dem Sauerlandfußball-Portal "match-day.de".