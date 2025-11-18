Oberliga-Abendspiel in Münster

Am Freitagabend um 19:00 Uhr trifft SC Preußen Münster II im heimischen Stadion auf den ASC 09 Dortmund. Die Partie gehört zum nächsten Spieltag der Oberliga Westfalen und besitzt aufgrund der Tabellenlage für beide Vereine eine gewisse Bedeutung. Der ASC 09 Dortmund geht als Tabellenvierter in die Begegnung, Preußen Münster II folgt direkt dahinter auf Platz 5.

Beide Mannschaften bewegen sich damit im oberen Mittelfeld der Liga, und ein Sieg könnte für die weitere Entwicklung der Saison richtungsweisend sein. Münster II möchte vor heimischer Kulisse einen wichtigen Schritt nach vorn machen und den Anschluss an die Spitzenplätze halten. Der ASC 09 Dortmund reist mit der Möglichkeit nach Münster, den Abstand nach unten zu vergrößern und sich weiter oben festzusetzen.