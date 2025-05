Die SSVg Velbert kann am Freitagabend die Tabellenspitze übernehmen - zumindest bis Sonntag. – Foto: Patrik Otte

Oberliga ab 19.30 Uhr: Nettetal und Mülheim verspielen letzte Chance Am 33. Spieltag der Oberliga Niederrhein könnte am Freitagabend für Union Nettetal und den Mülheimer FC die letzte Hoffnung auf den Ligaverbleib erlöschen. Derweil möchte die SSVg Velbert gerne Spitzenreiter Schonnebeck unter Druck setzen.

Am vorletzten Spieltag der Oberliga Niederrhein wird es bereits am Freitagabend wieder richtig heiß. Denn für zwei Mannschaften geht es ab 19.30 an den entgegegesetzten Enden der Tabelle um alles. Die SSVg Velbert muss als Tabellenzweiter ihr Heimspiel gegen den SC Union Nettetal gewinnen, um vorübergehend die Tabellenführung zu übernehmen und die Chance auf den Aufstieg zu wahren, etwa dann, wenn die SpVg Schonnebeck am Sonntag das Derby beim Vierten ETB Schwarz-Weiß Essen nicht gewinnen sollte (live bei FuPa.tv am Sonntag). Denn zwei Spieltage vor dem Saisonende ist der Rückstand auf das Team vom Schetters Busch, das für viele Beobachter Aufstieg und Meisterschaft schon in der Tasche hatte, auf einen winzigen Zähler zusammengeschrumpft.

Beide Teams brauchen in Velbert den Sieg Heute, 19:30 Uhr SSVg Velbert SSVg Velbert SC Union Nettetal Nettetal 4 0 Abpfiff + Video Auf der Gegenseite kann es aber auch für die Nettetaler nur drei Punkte geben, soll die Resthoffnung auf den Verbleib in der Liga noch ein bisschen weiterleben. Denn klar ist: Verlieren die Nettetaler die Partie bei den Velbertern, treten sie in der kommenden Spielzeit in der Landesliga an. Die Frage ist also: Wahrt das Team von Ismail Jaraoui die Chance, nach nur einem Jahr in die Regionalliga West zurückzukehren, oder hat Kemal Kuc mit den Nettetalern noch die Möglichkeit auf ein achtes Oberliga-Jahr in Folge? Auch den MFC kann nur ein Sieg retten

Der Mülheimer FC hat derweil im Parallelspiel am Freitag eine praktisch gleiche Ausgangssituation wie die Nettetaler. Auch die Mülheimer haben 27 Punkte auf dem Konto, fünf fehlen zum rettenden Ufer. Der Unterschied ist nur, und der ist nicht unerheblich, dass es für den Mülheimer Gegner Ratingen 04/19 im Niemandsland der Tabelle um absolut nichts mehr geht - außer vielleicht um einen versöhnlichen Abschluss der Saison vor dem heimischen Publikum. Was das für die Chancen der Mülheimer auf den Ligaverbleib bedeutet, könnt ihr am Freitagabend an dieser Stelle in den beiden Livetickern bei FuPa Niederrhein verfolgen.