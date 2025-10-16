Oberliga, 9. Spieltag: Berliner Topduelle & Hansa Rostock II im Fokus

Der 9. Spieltag der NOFV-Oberliga Nord verspricht Hochspannung. Während Spitzenreiter FC Hansa Rostock II am Sonntag beim formstarken SV Lichtenberg 47 bestehen muss, kommt es in Berlin zu mehreren brisanten Duellen. TuS Makkabi empfängt Tasmania zum Topspiel, Tennis Borussia trifft auf Sparta Lichtenberg, und auch im Tabellenkeller steht mit Viktoria Berlin gegen Anker Wismar ein richtungsweisendes Duell an.

Morgen, 19:00 Uhr FC Viktoria 1889 Berlin FC Viktoria FC Anker Wismar Anker Wismar 19:00 live PUSH

Für den FC Viktoria 1889 Berlin wird die Lage immer bedrohlicher. Der Absteiger steht nach acht Spieltagen mit nur einem Punkt am Tabellenende und wartet weiter auf den ersten Sieg. Am morgigen Freitagabend empfängt die Mannschaft den FC Anker Wismar, der nach dem klaren 3:0-Heimerfolg über TuS Makkabi Berlin mit viel Selbstvertrauen anreist. Damals trafen Danilo John in der 61. Minute, Evgeni Pataman in der 89. Minute und Embarki Fares Tedj Hadj in der Nachspielzeit. Anker hat damit den Anschluss an die obere Tabellenhälfte hergestellt, während Viktoria zuletzt gegen TSG Neustrelitz mit 1:2 unterlag. Nick Höfer traf in der 6. Minute zur Gästeführung, Torben Gäbel erhöhte in der 64. Minute per Foulelfmeter, ehe Leart Halimi in der 77. Minute für den Ehrentreffer sorgte. Für die Berliner gilt: Nur ein Sieg kann neue Hoffnung bringen. ---

Morgen, 19:30 Uhr Tennis Borussia Berlin TeBe Berlin SV Sparta Lichtenberg SV Sparta 19:30 live PUSH

Ein Hauptstadtduell, wo Tennis Borussia Berlin den SV Sparta Lichtenberg empfängt. TeBe hat nach der 0:2-Niederlage bei Tasmania etwas gutzumachen, als Rintaro Yajima in der 54. Minute und Pedro Vitor Cruz Magalhaes per Foulelfmeter in der 73. Minute trafen. Zudem schwächte sich die Mannschaft durch eine Rote Karte für Marlon Kolobaric in der 82. Minute. Sparta dagegen kommt mit Wut im Bauch: Die Lichtenberger verloren zuletzt ein spektakuläres 2:3 gegen Dynamo Schwerin. Daniel Hänsch brachte Sparta in der 20. Minute in Führung, doch Bradley Jean-Claude Eyanga Lokilo (23.), Kingsley Alison Akindele (43.) und Bohdan Kostik (80.) drehten die Partie. Hänschs zweiter Treffer in der Nachspielzeit (90.+1) kam zu spät. Beide Teams stehen mit 13 Punkten im breiten Mittelfeld – ein Sieg wäre der Schritt zurück in die Spitzengruppe. ---

Die SG Dynamo Schwerin empfängt Aufsteiger SV Siedenbollentin – zwei Teams aus Mecklenburg-Vorpommern, die zuletzt starke Leistungen zeigten. Schwerin siegte in Lichtenberg mit 3:2, wobei Bradley Jean-Claude Eyanga Lokilo in der 23. Minute, Kingsley Alison Akindele in der 43. Minute und Bohdan Kostik in der 80. Minute die Treffer beisteuerten. Für Siedenbollentin setzte sich der Erfolgslauf fort: Beim 2:1 gegen den Berliner AK trafen Lukas Knechtel in der 12. Minute und Daniel Eidtner per Foulelfmeter in der 75. Minute. Mit nun 15 Punkten steht der Aufsteiger auf Rang vier und könnte mit einem Auswärtssieg sogar an die Tabellenspitze heranrücken. Dynamo liegt mit 13 Zählern knapp dahinter und will den Heimvorteil nutzen. ---

Sa., 18.10.2025, 14:00 Uhr Berliner AK Berliner AK BSV Eintracht Mahlsdorf Mahlsdorf 14:00 PUSH

Es kommt zum Duell zweier Traditionsvereine. Der Berliner AK will nach der 1:2-Niederlage in Siedenbollentin zurück in die Spur finden. Fernando-Sadjo Baldé erzielte in der 56. Minute den zwischenzeitlichen Ausgleich, doch der Elfmeter von Daniel Eidtner in der 75. Minute entschied die Partie. Etwas besser lief es zuletzt für Eintracht Mahlsdorf, das beim 1:1 gegen Union Klosterfelde zumindest einen Punkt mitnahm. Nils Wilko Stettin traf in der 14. Minute zur Führung, Peter Köster vergab in der 44. Minute per Foulelfmeter das mögliche 2:0. In der Schlussphase glich Irfan Brando in der 83. Minute aus. Mahlsdorf steht mit neun Punkten knapp hinter dem BAK, der auf Wiedergutmachung hofft. ---

In Neustrelitz stehen sich zwei Mannschaften mit unterschiedlichen Trends gegenüber. Die TSG gewann zuletzt mit 2:1 bei Viktoria 1889 Berlin. Nick Höfer traf bereits in der 6. Minute, Torben Gäbel erhöhte in der 64. Minute per Foulelfmeter, ehe Leart Halimi in der 77. Minute für den Anschluss sorgte. Croatia Berlin dagegen kämpfte sich beim 1:2 in Rostock achtbar, konnte die Niederlage aber nicht vermeiden. Cihat Birol erzielte in der 18. Minute den zwischenzeitlichen Ausgleich, doch Matheo Venohr stellte in der 19. Minute den Endstand her. Für Croatia zählt jeder Punkt, um den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze zu halten. ---

So., 19.10.2025, 14:00 Uhr SG Union 1919 Klosterfelde Klosterfelde FSV Optik Rathenow Rathenow 14:00 PUSH

In Klosterfelde kommt es zum Kellerduell zweier Teams aus Brandenburg. Der Aufsteiger hat nach acht Spielen acht Punkte auf dem Konto, der FSV Optik Rathenow liegt mit fünf Zählern dahinter. Union spielte zuletzt 1:1 in Mahlsdorf, als Irfan Brando in der 83. Minute den späten Ausgleich erzielte. Rathenow zeigte beim 2:2 gegen den SV Lichtenberg 47 Moral: Yohji Irvan Koré glich in der 28. Minute aus, nachdem John Gruber die Gäste in der 24. Minute in Führung gebracht hatte. Später traf Gruber erneut in der 71. Minute, doch Nima Amiri sorgte in der 77. Minute für das 2:2. Beide Teams brauchen dringend einen Sieg, um sich aus dem Tabellenkeller zu befreien. ---

Ein Topspiel: Der SV Lichtenberg 47 empfängt Tabellenführer FC Hansa Rostock II. Die Gastgeber spielten zuletzt 2:2 in Rathenow, John Gruber traf dabei doppelt in der 24. und 71. Minute. Hansa reist als Tabellenführer an, hat aber zuletzt eine 1:3-Heimniederlage gegen den TuS Makkabi Berlin kassiert. Abdoul Karim Soumah erzielte in der 5. und 28. Minute die Treffer für die Gäste, ehe Matheo Venohr in der 77. Minute für den Anschluss sorgte. In der Nachspielzeit stellte Maximilian Stahl den 3:1-Endstand her. Für Rostock gilt es, eine Reaktion zu zeigen, während Lichtenberg mit einem Sieg oben anklopfen könnte. ---

So., 19.10.2025, 14:00 Uhr TuS Makkabi Berlin Makkabi SV Tasmania Berlin Tasmania 14:00 PUSH

Das Berliner Duell zwischen dem TuS Makkabi und dem SV Tasmania verspricht Hochspannung. Makkabi reist mit frischem Selbstvertrauen an: Beim 3:1-Sieg in Rostock sorgten Abdoul Karim Soumah in der 5. und 28. Minute sowie Maximilian Stahl in der Nachspielzeit für die Treffer. Tasmania dagegen gewann zuletzt das Stadtderby gegen Tennis Borussia mit 2:0. Rintaro Yajima brachte die Gastgeber in der 54. Minute in Führung, ehe Pedro Vitor Cruz Magalhaes in der 73. Minute per Foulelfmeter nachlegte. Beide Teams gehören zu den Topmannschaften der Liga – der Sieger darf sich berechtigte Hoffnungen auf die Herbstmeisterschaft machen.