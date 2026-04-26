Oberliga: 2:6-Packung für Wormatia Worms in Engers

Zwei Tore für die Statistik – mehr nicht: Wormatias Mittelfeldspieler Mert Özkaya konnte trotz eines Doppelpacks die 2:6-Pleite seiner Mannschaft beim FV Engers nicht verhindern. Foto: Christine Dirigo/pakalski-press

Engers. In der Halbzeitpause waren sich Spieler und Trainer einig. Die Herangehensweise des Wormser Oberligisten VfR Wormatia in Durchgang zwei sollte, trotz 0:2-Rückstand, beibehalten werden. Und so änderte VfR-Trainer Björn Weisenborn in der Pause weder Personal noch Taktik. Der Erfolg hielt sich anschließend jedoch in Grenzen. Das abgezockte und effektive Heimteam, der FV Engers, machte auch in Durchgang zwei aus wenig viel und sorgte gegen eine überforderte Hintermannschaft der Wormaten für klare Verhältnisse. Mit einer 2:6 (0:2)-Packung im Gepäck machten sich die Wormaten zurück auf den Heimweg in die Nibelungenstadt.

"Wir haben in der ersten Halbzeit guten Fußball gespielt", erklärte Weisenborn nach dem zweiten Spiel als Cheftrainer der Wormaten. "Wir waren sicherer im Ballbesitz und hatten gute Ballgewinne." Doch anders als in der Vorwoche, als sich die Wormser nach dem Führungstreffer in einen Rausch spielten und Arminia Ludwigshafen 5:0 besiegten, erzielte in Engers das erste Tor des Spiels der Gastgeber. Zum Leidwesen der Wormser. "Das war eine völlig offene Halbzeit, in der wir uns vorwerfen müssen, dass wir zu wenig aus unserem Ballbesitz gemacht haben." Außer zwei Halbchancen boten sich für die Wormaten keine nennenswerten Gelegenheiten.

Der FV Engers hingegen präsentierte sich kaltschnäuzig, bestrafte Wormser Nachlässigkeiten und spielte einen Konter mustergültig zu Ende. Zweimal traf dabei Manuel Simons (16. und 25.), der in Durchgang zwei mit einem weiteren Treffer sogar einen Dreierpack schnürte (64.). "Die Offensivstärke von Engers war irgendwann zu viel für uns", sagte Weisenborn anschließend und lobte FVE-Matchwinner Simons: "Das ist ein ein sehr schneller, starker Spieler." Ein Spieler, der an diesem Nachmittag vom VfR nicht zu verteidigen war.

Ergrbnis "tut weh"

Immerhin zweimal durften die Wormaten auch einen Treffer bejubeln. Eine Einzelleistung vom Flügelstürmer Nico Jäger veredelte Spielmacher Mert Özkaya (60.), der mit einem schönen Abschluss im Strafraum sein schon 15. Saisontor für die Wormser erzielte (67.). Doch „nur“ der Özkayka-Doppelpack war insgesamt zu wenig für die Mannschaft von Björn Weisenborn, der sagte: "Das Ergebnis tut weh, weil es auf keinen Fall so deutlich war und es auch nicht unserer Leistung entspricht." Zu keiner Zeit des Spiels kam das Gefühl auf, die Wormser wären am Drücker und ein Punktgewinn des VfR im Bereich des Möglichen.

Der Grund: Die Mannschaft vom FV Engers zeigte sich, wie es sich für ein Spitzenteam gehört (15 Punkte mehr als die Wormatia), auch in Durchgang zwei zielstrebig und effektiv. Die Wormser blieben hingegen in der Defensive fehleranfällig. Kevin Lahn erzielte das 3:0 (58.) für den FVE und Hasan Kesikci (88.) sowie Ayman Ed-Daoudi (90.) – als die Wormaten längst aufgemacht hatten – die Treffer zum 5:2 und 6:2.





