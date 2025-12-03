Oberliga: 1. FC Kleve siegt beim FC Büderich mit 2:0

Am 21. November war sie kurzfristig abgesagt worden, die Oberliga-Partie des 14. Spieltags zwischen dem FC Büderich und dem 1. FC Kleve. Sogar die Aufstellungen waren im DFB-Net bereits eingetragen, die Klever hatten die lange Anfahrt nach dem ersten Einbruch des Winters wegen eines gefrorenen Platzes umsonst gemacht. Bei rund fünf Grad Außentemperatur wurde die Partie am Mittwochabend nachgeholt - und diesmal war die Anreise der Klever von Trainer Umut Akpinar keineswegs umsonst.

Denn die Blau-Roten siegten am Eisenbrand in Büderich mit 2:0 und sammelten drei ganz wichtige Zähler im Abstiegskampf. Unter der Leitung von Schiedsrichterin Christina Junkers sorgte dabei bereits in der 18. Minute Nermin Badnjevic für die Führung der Gäste, bei der es dann lange blieb. Erst fünf Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit sorgte Joker Ole Kook, der nach einer Stunde ins Spiel gekommen war, für die Entscheidung gegen die Auswahl von Sebastian Siebenbach und Torsten Schedler.

In der Tabelle haben damit nun alle Mannschaften 15 Partien in ihrer Bilanz. Der 1. FC Kleve hat durch den Sieg mit dem rettenden Ufer nach Punkten gleichgezogen, und zwar gleich mit drei Teams: dem SV Sonsbeck und den beiden Aufsteigern Holzheimer SG und BW Dingden. Die Chance, auf einem Nichtabstiegsplatz zu überwintern, ist nun also durchaus gegeben. Und auch der FC Büderich liegt nun nur zwei Zähler vor dem Quartett auf Platz 12.