Oberliga: 04/19 führt „ewige Tabelle“ souverän an Vor zehn Jahren wurde die Oberliga Niederrhein eingeführt, die Ratinger sind von Anfang an dabei und haben in dieser Zeit die meisten Punkte gesammelt und die meisten Tore geschossen – die meisten Spiele haben sie aber nicht.

Noch bis Ende des Monats dauert die Spielpause in der Oberliga Niederrhein, dann empfängt Ratingen 04/19 den TSV Meerbusch. Diese Partie war kurz vor Weihnachten wegen der damals herrschenden winterlichen Witterungsverhältnisse abgesagt worden, mit ihr beginnt nun die Rückrunde. Die aktuell sechstplatzierten Ratinger werden in dieser versuchen, noch ein wenig weiter nach oben zu klettern – und somit auch ihre Führung in einem besonderen Ranking auszubauen.

Zurück zu den Ratingern. Diese haben in den 20 Spielen der aktuellen Hinrunde eine Trefferbilanz von 43:32 vorzuweisen, nur der TSV Meerbusch, der VfB 03 Hilden (je 45) und Tabellenführer SSVg Velbert (44) trafen bislang öfter. Andererseits ließen von den ersten zehn Teams des Klassements auch nur Meerbusch und die SpVg Schonnebeck (je 33) mehr Treffer zu, Aufsteiger SV Sonsbeck genauso viele wie 04/19. In der „ewigen Tabelle“ sind die Ratinger das torgefährlichste Team mit 675 Einschüssen insgesamt, ihre 507 Gegentreffer sorgen für eine Tordifferenz von plus 168 – besser sind da nur die SSVg Velbert mit einer Bilanz von plus 279 (552:273 Tore in 220 Spielen) auf Platz fünf mit 425 Punkten und Vorjahres-Regionalliga-Aufsteiger 1. FC Bocholt mit plus 253 (558:305 in 235 Spielen) auf Rang acht mit 418 Zählern. Die Schießbude der „ewigen Tabelle“ stellt im Übrigen der Cronenberger SC mit einer Tordifferenz von minus 224 (269:493 in 189 Spielen) auf Rang 21 mit 177 Punkten. Der CSC ist auch in der aktuellen Spielzeit das ungefährlichste Team, der Drittletzte hat in 19 Spielen nur 14 Treffer erzielt, dabei aber 39 kassiert.

Denn in der „ewigen Tabelle“ der Oberliga Niederrhein, die zur Saison 2012/2013 eingeführt wurde, ist 04/19 Spitzenreiter. 330 Spiele haben die Ratinger in dieser Klasse bislang absolviert, dabei 146 Siege gefeiert, 76-mal unentschieden gespielt und 108 Niederlagen kassiert. Das bringt ihnen 514 Punkte, weswegen sie vor dem Zweitplatzierten ETB Schwarz-Weiß Essen stehen, der insgesamt zwar zwei Spiele mehr absolviert hat, aber in diesen „nur“ 476 Punkte geholt hat. Auf Platz drei folgt TuRU Düsseldorf mit ebenfalls 330 Partien und einer Ausbeute von 475 Zählern.

Hasenpflug führt gute Arbeit fort

Die 42 Tore in 20 Spielen sorgen bei den Ratingern in der aktuellen Saison für einen Schnitt von 2,1 Treffern pro Spiel – damit liegen sie leicht besser als in der „ewigen Tabelle“, wo der Schnitt 2,045 lautet. Mit der starken Offensive baut Trainer Martin Hasenpflug, der seit Juli 2020 im Amt ist, also das Erbe seiner Vorgänger Frank Zilles (jetzt Sportlicher Leiter bei 04/19), Alfonso Del Cueto, Karl Weiß und Peter Radojewski aus, die alle Ratingen in den vergangenen zehn Jahren in der Oberliga Niederrhein trainierten.

Und alle Coaches arbeiteten dabei mit einem Trio zusammen: Torwart Dennis Raschka kam im Sommer 2014 nach Ratingen und ist mit 207 Partien für 04/19 auch der Rekordspieler des Klubs in der Oberliga Niederrhein; Innenverteidiger Phil Spillmann hat seit 2015 alle seine Oberliga-Partien für 04/19 absolviert – 191 an der Zahl, dabei erzielte er 34 Treffer; Erkan Ari hat seit Sommer 2016 169 seiner insgesamt 267 Oberliga-Spiele für Ratingen bestritten und dabei 15 Tore erzielt. In dieser Rubrik steht nach 19 Spielen in dieser Saison noch die Null beim Kapitän, Spillmann wird das erste Spiel des neuen Jahres rotgesperrt verpassen, und Raschka hatte seinen Stammplatz zuletzt an Luca Fenzl abgeben müssen – wie das gesamte Team will das Trio in den 20 Spielen der Rückrunde noch positiv auf sich aufmerksam machen. Und damit wird 04/19 die Spitze der „ewigen Tabelle“ mindestens halten – ETB Schwarz-Weiß Essen hat als aktueller Tabellenzweiter zwar inzwischen neun Punkte Vorsprung, aber dass daraus am Saisonende 39 Zähler Abstand werden, ist unrealistisch.