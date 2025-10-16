Oberliederbach vs. Weilbach: KOL-Topspiel auch Duell der Top-Stürmer

Emre Danaci (links, SGO) und Sebastian Knezevic (rechts) sind in dieser Saison die beiden Top-Torjäger. Am Donnerstagabend ist das Kreisoberliga-Topspiel im Livestream beim Wiesbadener Kurier zu sehen. – Foto: Marcel Lorenz, SGO, Germania

Liederbach. Es ist erst der zwölfte Spieltag und doch schon ein Höhepunkt der Saison. Am Donnerstag kommt es zum Top-Spiel in der Kreisoberliga Main-Taunus: Die ungeschlagene SG Oberliederbach bittet den Zweitplatzierten FC Germania Weilbach zum heißen Tanz. Beide Trainer freuen sich auf eine Partie, die voraussichtlich durch Nuancen entschieden wird: „Das wird mit Sicherheit ein umkämpftes Spiel werden. Weilbach ist eine sehr gute Mannschaft, die zurecht dort oben steht. Das muss man klar sagen“, sagt Oberliederbach-Trainer Eckhard Weller vor dem Aufeinandertreffen. ZUM LIVESTREAM

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier. Auch Gäste-Coach Nourdine Ajarar erwartet eine hitzige Partie, in der beide Teams unter einem „natürlichen Druck“ stehen. Die Gruppenliga-Absteiger der Vorsaison gingen mit der Erwartung in die Spielzeit, oben mitzumischen. Jetzt kommt es zum Spitzen-Duell, das sich seine Mannschaft verdient habe. Gleichzeitig gibt Ajarar eine wichtige Botschaft mit auf den Weg: „Das Spiel haben sich die Jungs verdient. Wenn die anderen Oberliederbach nicht schlagen können, dann müssen wir es machen, wenn wir nochmal oben ein Wörtchen mitreden wollen. Mit dem Mindset fahren wir dort hin. Das sind Duelle, in denen du über dich hinauswachsen musst.“ Aber auch Weller stellt klar: „Wir wollen das Ding gewinnen, da brauchen wir nicht um den heißen Brei reden.“ Die Vereine trennen fünf Zähler. Ein Sieg würde die diesjährigen Ambitionen beider Teams unterstreichen.

