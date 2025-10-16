Oberliederbach vs. Weilbach: KOL-Topspiel auch Duell der Top-Stürmer

Liederbach. Es ist erst der zwölfte Spieltag und doch schon ein Höhepunkt der Saison. Am Donnerstag kommt es zum Top-Spiel in der Kreisoberliga Main-Taunus: Die ungeschlagene SG Oberliederbach bittet den Zweitplatzierten FC Germania Weilbach zum heißen Tanz. Beide Trainer freuen sich auf eine Partie, die voraussichtlich durch Nuancen entschieden wird: „Das wird mit Sicherheit ein umkämpftes Spiel werden. Weilbach ist eine sehr gute Mannschaft, die zurecht dort oben steht. Das muss man klar sagen“, sagt Oberliederbach-Trainer Eckhard Weller vor dem Aufeinandertreffen.
Auch Gäste-Coach Nourdine Ajarar erwartet eine hitzige Partie, in der beide Teams unter einem „natürlichen Druck“ stehen. Die Gruppenliga-Absteiger der Vorsaison gingen mit der Erwartung in die Spielzeit, oben mitzumischen. Jetzt kommt es zum Spitzen-Duell, das sich seine Mannschaft verdient habe. Gleichzeitig gibt Ajarar eine wichtige Botschaft mit auf den Weg: „Das Spiel haben sich die Jungs verdient. Wenn die anderen Oberliederbach nicht schlagen können, dann müssen wir es machen, wenn wir nochmal oben ein Wörtchen mitreden wollen. Mit dem Mindset fahren wir dort hin. Das sind Duelle, in denen du über dich hinauswachsen musst.“ Aber auch Weller stellt klar: „Wir wollen das Ding gewinnen, da brauchen wir nicht um den heißen Brei reden.“ Die Vereine trennen fünf Zähler. Ein Sieg würde die diesjährigen Ambitionen beider Teams unterstreichen.
Sebastian Knezevic und Emre Danaci treffsicher
Neben den Top-Platzierungen stellen Oberliederbach und Weilbach nach Türk Hattersheim die besten Offensiven sowie insgesamt die besten Defensiven der Liga. Beide Trainer stellten vor dem Aufeinandertreffen klar, dass die Offensiven kreativ aktiv werden sollen, doch eine defensive Stabilität der Grundstein für einen guten Auftritt ist. Mit Sebastian Knezevic (Weilbach) und Emre Danaci (Oberliederbach) treffen die treffsichersten Stürmer der Kreisoberliga Main-Taunus aufeinander.
Wer findet zuerst eine Lücke in den sicheren Hintermannschaften? Die Antwort gibt es am Donnerstag ab 20 Uhr im Stream des Wiesbadener Kurier live zu sehen.