Oberliederbach: Noch 16 bis 18 Punkte für den Klassenerhalt Gruppenligist im Winter-TÜV: "Liederbacher Phänomene" warfen die SG nach starkem Start zurück +++ Sportlicher Leiter kritisiert fehlenden Spirit bei einigen Spielern

Welche Transfers gibt es bei euch in der Winterpause, sind Zu- oder Abgänge geplant? Es könnte ein bis zwei Zugänge geben. Ein junger Perspektivspieler im Mittelfeld, dazu eventuell ein erfahrener Akteur für die Offensive könnten sich uns anschließen. Außerdem sollte Vasilios Mantzafleris nach seiner Anmeldung im November nun vollends einsteigen und der langzeitverletzte Andreas Klingenberger wieder auf den Trainingsplatz zurückkehren. Aus dem Kader verabschieden wir Awet Tekle Hagos mit unbekanntem Ziel sowie leider Pascal Fischer, der aus beruflichen Gründen zunächst mit dem Fußball pausiert.

Was muss im neuen Jahr besser werden? Es sind die alljährlich auftretenden Liederbacher Phänomene, welche noch bessere Ergebnisse unmöglich werden lassen: zu den Urlaubsreisen während der Saison gesellen sich zahlreiche Verletzungen und weitere nicht kalkulierbare persönliche Befindlichkeiten der Spieler, die den Konkurrenzkampf innerhalb des Teams nach ein paar Wochen ad absurdum führen. Weniger Konkurrenzkampf gleich schwächere Leistung! Hier würde ich mir zukünftig etwas mehr Eigenverantwortung mit Blick auf das Mannschaftsziel wünschen. Die Trainerteams sind in der heutigen Zeit nicht immer zu beneiden.

Was lief besonders gut in der Hinrunde und wie zufrieden seid ihr? Im Grunde können wir mit der absolvierten Halbserie zufrieden sein. Man hielt lange Kontakt zur Spitzengruppe, Besonders gut lief der Saisonstart, als wir bis zum Liederbacher Kerbewochenende ungeschlagen waren. Negativer Höhepunkt war der unrühmliche Spielabbruch in Hornau bei einer 1:0-Führung samt Verhandlung vor dem Verbandssportgericht.

Wer holt sich die Meisterschaft in eurer Liga? Und wer steigt ab?

Die Meisterschaft entscheidet sich zwischen der für mich favorisierten TuS Hornau, der überraschend doch nicht so stark geschwächten Germania Okriftel sowie dem VfB Unterliederbach. Als Absteiger sollten Hadamar II und Schwanheim nahezu feststehen. Davor ist alles möglich, und auch wir müssen im Saisonverlauf noch 16-18 Punkte einfahren, um endgültig sicher zu sein! Am Ende hoffe ich, dass es keinen weiteren MTK-Verein trifft.

