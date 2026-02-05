Oberlausitzer Blitzturnier in Bautzen

Blitzturnier im Bautzner Humboldthain – Foto: Alexander Grimm, Schneider Tor

Am Samstag, dem 07.02.2026 empfängt der NOFV Süd Oberligist FSV Budissa Bautzen zwei Mannschaften der Region zum Blitzturnier im Nachwuchszentrum Humboldthain in Bautzen. Auf dem Kunstrasenplatz treffen die Budissen ab 12:00 Uhr auf den Oberlausitzer Kreisoberligisten VfB Zittau. Anschließend geht es für die Jungs von FSV Trainer Steve Dieske gegen 13:00 Uhr gegen den Landesklasse Ost Vertreter FV Eintracht Niesky. Um zirka 14:00 Uhr treffen dann nochmal die beiden Gastmannschaften aufeinander. (gs)