Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Allgemeines
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Oberlausitzer Blitzturnier in Bautzen
Mit dabei sind neben Gastgeber dem FSV Budissa Bautzen auch noch der FV Eintracht Niesky und der VfB Zittau.
von Georg Schröer · Heute, 16:33 Uhr · 0 Leser
Blitzturnier im Bautzner Humboldthain – Foto: Alexander Grimm, Schneider Tor
Am Samstag, dem 07.02.2026 empfängt der NOFV Süd Oberligist FSV Budissa Bautzen zwei Mannschaften der Region zum Blitzturnier im Nachwuchszentrum Humboldthain in Bautzen. Auf dem Kunstrasenplatz treffen die Budissen ab 12:00 Uhr auf den Oberlausitzer Kreisoberligisten VfB Zittau. Anschließend geht es für die Jungs von FSV Trainer Steve Dieske gegen 13:00 Uhr gegen den Landesklasse Ost Vertreter FV Eintracht Niesky. Um zirka 14:00 Uhr treffen dann nochmal die beiden Gastmannschaften aufeinander. (gs)