Oberländer Drittliga-Klub trennt sich vom Coach

FC Rüti: Ein neuer Trainer soll übernehmen. Der FC Rüti trennt sich von Headcoach Denis Ciardo. Der vormalige Assistent hat den Chefposten im Sommer 2024 übernommen, dies nachdem die Oberländer in die 3. Liga abgestiegen. Mit Ciardo erreichten die Rütner in der letzten Saison den vierten Rang in der Gruppe 6 . In der laufenden Meisterschaft liegen sie allerdings auf dem enttäuschenden achten Platz . Wer die Nachfolge des 34-Jährigen übernimmt ist noch nicht bekannt.

FC Winterthur U21: Cantaluppi übernimmt für Uebersax. Beim FC Winterthur kommt es zu einer Trainer-Rochade. Jonas Uebersax, erst seit dieser Saison in der Verantwortung des in der 1. Liga spielenden U-21-Teams, wird neu Assistent im Staff der Super-League-Mannschaft. Er ergänzt dort die bisherigen Co-Trainer Luigi De Donno und Dario Zuffi. Ersetzt wird Uebersax in der U21 durch Mario Cantaluppi. Der frühere Nationalspieler (23 Länderspiele) war zuletzt Coach der Promotion-League-Equipe des FC Basel.

FC Horgen II: Trainer-Gespann tritt ab. Beim FC Horgen II sind die Trainer Valtrim Tolaj und Stefano Signoretti nach dem Ende der Vorrunde zurückgetreten. "Nach einem ehrlichen und konstruktiven Austausch sind beide Seiten gemeinsam zum Schluss gekommen, dass nun der richtige Zeitpunkt für eine Veränderung im Trainerteam sei", heisst es in einer Mitteilung auf der Klubwebsite. Den Horgner Reserven war erst im Juni der Aufstieg in die 3. Liga gelungen. Dort tun sie sich allerdings bis anhin schwer - und sind so zur Meisterschaftshalbzeit in der Gruppe 1 mit nur vier Punkten auf dem letzten Rang klassiert. Zuletzt gab es eine 0:3-Niederlage bei Lachen/Altendorf II. Über die mögliche Nachfolgelösung machte der Verein noch keine Angaben.