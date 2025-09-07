Oberkrämer und Lunow/Oderberg jubeln – Templin feiert klaren Sieg

Einfach auf das jeweilige Spiel klicken, um zu den Spieldaten wie Aufstellungen, Torfolge, Schiedsrichter und Zuschauer zu gelangen sowie für den FuPa-Spieler der Partie abzustimmen, mögliche Bildergalerien und Videos vom Match anzuschauen.

Fehlen Daten? Hier Vereinsverwalter werden und die eigenen Daten verwalten! ---

Vor 192 Zuschauern begann die Partie mit intensiven Zweikämpfen und Chancen auf beiden Seiten. Kurz vor der Pause setzte sich Oleksandr Katrych in der 41. Minute entscheidend durch und brachte Union Klosterfelde II in Führung. Nach dem Seitenwechsel drängten die Gäste stärker nach vorn und belohnten sich in der 67. Minute. Mateusz Krol glich zum 1:1 aus. In der 81. Minute kippte die Partie endgültig: Marian Mecklenburg verwandelte einen Strafstoß sicher und drehte das Spiel zugunsten der Gäste aus Gartz. ---

Vor 250 Zuschauern legte die SpG Lunow/Oderberg los wie die Feuerwehr. Bereits in der 4. Minute brachte Maxime Gertz sein Team in Führung. Danach entwickelte sich eine umkämpfte Partie, in der die Gäste aus Joachimsthal alles versuchten, um den Rückstand wettzumachen. Doch die Hausherren hielten dagegen und belohnten sich spät: Dandy Täge erhöhte in der 75. Minute auf 2:0 und sorgte damit für den ersten Saisonsieg des Aufsteigers. ---

Für den SC Victoria Templin war es ein Befreiungsschlag. Nach zwei Niederlagen zum Auftakt setzten die Gastgeber gegen den Birkenwerder BC 1908 ein deutliches Zeichen. Quintin Schönherr traf in der 24. Minute zum 1:0, ehe Lewin Winter in der 39. Minute für die Gäste ausglich. Doch nach der Pause drehte Templin auf: Philipp Behrens stellte in der 56. Minute die Führung wieder her, Schönherr erhöhte mit seinem zweiten Treffer in der 71. Minute auf 3:1. Den Schlusspunkt setzte Joan Völker mit einem verwandelten Foulelfmeter in der 90. Minute. Trotz der Gelb-Roten Karte für Lukas Trapp in der 63. Minute ließen sich die Gastgeber nicht mehr aus dem Rhythmus bringen. ---