Oberjettingen etwas glücklicher

Beide Mannschaften gingen ersatzgeschwächt in die Partie und dies wurde auch spürbar. In der ersten Halbzeit waren die Gastgeber besser, konnten aber kein Tor erzielen. Dies fiel kurz nach der Pause. Anschließend kam der TVN besser ins Spiel und hatte durch einen Lattenschuss von Theo Förster eine exzellente Möglichkeit. In der Folge hatten sowohl der TVN die Ausgleichschance als auch die Oberjettinger die Möglichkeit aufs vorentscheidende 2:0. Am Ende blieb es aber dabei. Eine etwas unglückliche Niederlage, die zwar im Grunde in Ordnung ging da Oberjettingen einen Tick besser war. Aber man selbst hatte Pech in einer strittigen Aktion keinen Elfmeter zu bekommen und aufgrund der besseren Chancen im zweiten Durchgang hätten sich die Gastgeber auch nicht über den Ausgleich beschweren dürfen.